Скандальна телеведуча Дана Борисова опублікувала серію відвертих фотографій.

Як повідомляє Politeka.net російська зірка Дана Борисова опублікувала нові фотографії на своїй сторінці в Instagram. Всі фото зроблені в реабілітаційному центрі у Самуї, де артистка проходила реабілітацію після наркотичної залежності.

Ведуча виклала серію фото в купальнику, а також в наряді, в якому, найімовірніше, вона зустрічала Новий рік. У своїх постах вона розповіла читачам, що завершує роботу над своєю книгою, яка з'явиться в книжкових магазинах у березні. А також поділилася новиною про те, що знову спілкується зі своєю донькою.

Відзначимо, що деякі фанати Борисової розкритикували її за надмірну пластику.

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«Дана, Ви молоді і прекрасні були до того, як зробили собі ці монгольські вилиці. Навіщо себе псувати, слідуючи дурним віянням моди. Ще й Віка Циганова собі їх зробила. Тепер у неї чомусь одне око менше іншого стало. До речі у Вас теж», - зазначила одна з передплатниць.

Але знайшлися і ті,  хто підтримав жінку. Одна з передплатниць написала: «Мені дуже подобається, як зроблено обличчя. Але думаю більше не потрібно, буде перетягнуте. А так звичайно... Данка ти красуня. Ніколи б не повірила, що тобі більше сорока років».

Крім цього, шанувальники висловили слова підтримки ведучій, яка після низки скандалів відновила відносини зі своєю дочкою-підлітком.

«Дана, виглядаєте чудово! І чомусь до вас ставлення дуже позитивне. Шкода вас через ваші проблеми. Сподіваюся, ви зумієте остаточно вилізти з них. Видно, що ви людина добра, і не самозакохана. На відміну від Волочкової - вона теж залежна, і з донькою проблеми, але так гидко на неї дивитися - стільки в ній злоби й самомилування», - написала одна з передплатниць.

Нагадаємо, що Дана Борисова змінилася до невпізнання після скандалу з дочкою.

Раніше Politeka повідомляла, що відома ведуча після побиття помирилася з донькою.

А ще Politeka писала, що Дана Борисова накинулася на дочку через наркотики.