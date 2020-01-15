Алла Пугачова з властивою їй відвертістю дала молодій колезі незабутню пораду

Ганна Плетньова дала інтерв'ю журналістам, в якому розповіла, як її гнітила робота у популярній в 90-х роках групі "Ліцей". За словами артистки, її намагалися безглуздо одягнути, щоб вона не здавалася такою ефектною порівняно з іншими учасницями групи.

Плетньова згадує, їй весь час говорили про те, що вона виглядає як непристойна жінка, жахливо виляє стегнами. Замість цього її змушували рівно стояти, тримати гітару і імітувати, що вона грає на ній.

«Ці рамки мене дуже пригнічували. Звичайно, я робила все не так, як кажуть продюсери, і отримувала за це по шапці. Мене позбавляли грошей, я страждала і бідкалася з цього приводу», - зізналася співачка.

Нагадаємо, що Ганна Плетньова стала відома у 1997 році. У 2005 році вона пішла з групи «Ліцей», тому що не хотіла залежати від продюсерів. Разом з Олексієм Романовим вона створила групу «Вінтаж».

Артистка розповіла, як одного разу потрапила на ефір «Радіо «Алла». Це сталося, коли група «Вінтаж» випустила перший альбом і стала дуже популярною. Там їй вдалося поспілкуватися з Примадонною. Плетньова вважає, що Пугачова дала їй найкращу пораду в професії. За словами співачки, Алла Борисівна послухала перший альбом групи «Вінтаж» і дала пораду зробити музику більш веселою.

«Вона його (альбом) послухала, вона готувалася до кожного свого інтерв'ю. І мені сказала: "Дитинко, ну дивись. Добре. Але ти знаєш, треба якось потанцювальніше, веселіше, чи що», – згадує Плетньова.

Цікаво, що російська поп-рок-гурт «Ліцей» до цих пір існує. Щоправда, склад жіночого тріо змінювався багато разів. А ось лідер групи Анастасія Макаревич залишається в колективі з самого моменту його заснування — 1991 року.

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