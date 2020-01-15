Популярна плюс-сайз-модель Ешлі Грем знялася оголеною у фотосесії, передає Politeka.net з посиланням на Instagram-аккаунт чоловіка моделі

Вагітна Ешлі Грем знялася у відвертій фотосесії для свого чоловіка, режисера Джастіна Ервіна. Оригінальні знімки без обробки фотошопом з'явилися в stories його облікового запису.

Эврин також опублікував відеоролик з бекстейджа, де його дружина повністю оголеною позує на стільці. На одному з кадрів модель прикриває пишні груди ліктями.

Користувачі відзначили, що Ешлі фарбує материнство.

«Просто приголомшлива! Ти сяєш! Материнство — найдивовижніша річ у світі!» — написав один з користувачів. «Ти будеш найкращою мамою», — зауважив інший.

Зазначимо, що Ервін не вперше виставляє фото оголеної дружини. Так, два тижні тому було опубліковано фото оголеної моделі в повний зріст. Вона знята купається в променях сонця серед лісу.

Знаменитість з'явилася на чорно-білому знімку. Вона зараз перебуває на останніх місяцях вагітності і позує повністю без одягу. При цьому Грем вирішила прогнути спину назад і взялася руками за п'яти.

Фанати встигли написати багато коментарів, але вони моделі можуть не сподобатися:

"Найгірша картина, яку я коли-небудь бачив", "Чому всі думають, що вони повинні все показувати", "Куди рухається світ".

Американська модель, яка сколихнула індустрію моди, часто стає гостею популярних шоу. Хоч і вагітна. Вона насолоджується станом вагітності і не соромиться округлого живота.

В ефірі "The Tonight Show" модель з'явилася в обтягуючій сукні з квітковим принтом, яке підкреслювало її форми.

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