Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася фото з прогулянки на коні

На знімку Соня позує верхи на коні. Євдокименко грунтовно підготувалася до їзді на коні, адже наділу всю необхідну амуніцію. Після цього Соня показала, як їздить на коні. Видно було тільки гриву тварини. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити коментарі під кадрами, як і поставити лайки. Знімок і короткий ролик Соня опублікувала в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що красуня-внучка Ротару підкорила відвертістю.

Внучка Софії Ротару Соня з просто рослого підлітка перетворилася на справжню красуню.

Так на новому опублікованому фото ефектна блондинка-красуня постала перед публікою у соцмережі у чорній куртці з, швидше за все, тканинного лакового покриття. Соня воліє стриманий макіяж, просту стильну укладку.

цього разу дівчина поділилася фото в машині - типове селфи дуже сподобалося її передплатникам, вони пишуть, що Соня "неймовірно красива дівчина", і також про те, що той факт, що молода дівчина "не торгує" своїми пікантними знімками або занадто відвертими в мережі, як це робить більшість знаменитостей, тим більше молодих, таких, як Євдокименко - не може не радувати.

Повідомлялося, що онука Ротару попотела з Бредлі Купером.

Внучка Софії Ротару Софія Євдокименко поділилася незвичайним досвідом спілкування з популярним американським актором.

Модель, яка зараз проходить навчання в престижній школі дизайну Parsons School of Design в Нью-Йорку, поділилася подробицями свого життя у США. Для передплатників Софії не секрет, що вона всерйоз захоплюється спортом і не так давно зайнялася боксом.

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