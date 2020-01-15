Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко показала відверте фото з відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, опублікованому знімку Кумейко позує абсолютно гола, прикриваючи інтимні місця руками. Це все відбувається на тлі каменів.
Уточнимо, що сама фотографія є обкладинкою до календаря, в якій Nana зайняла четвертий місяць – березень.
Однак шанувальники Кумейко не змогли висловитися про ідеальних формах кумира – фотографії зірка викинула в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, яка зараз набирає популярність як DJ NANA, повернулася до Києва після відпустки.
Анастасія Кумейко опублікувала жарку підбірку фотографій з відпочинку на своїй сторінці в соцмережі.
На першому фото зірка у відвертій позі танцює на мілководді океану, дивлячись на хвилі. Сітка на її купальнику відкриває погляду фоловерів її спокусливий бюст. На іншому фото Кумейко широко посміхається назустріч сонцю в чорних окулярах. На її чолі індійська мітка – «точка» бінді, так званий «третій очей».
Також DJ NANA продемонстіровала фото в одязі з міста, ще одне в купальнику, а також поділилася своєю улюбленою серією фото в лосинах і топі з занять йогою в красивій арці готелю.
«Після кожної поїздки залишається маса вражень, якими ще тиждень ділишся захлинаючись. Індія = тотальний релакс. Я нагадувала собі Лінивця, який ну таааааак нікуди не поспішає, що іноді хотілося саму себе взяти на ручки і кудись віднести. Примудрялася заснути скрізь (на йозі собака мордою вниз , на масажі, поки чекала вечеря, на лавочці, записуючи відео).», – поділилася враженнями Кумейко.
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