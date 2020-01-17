Артистки з округленими животами показали все без сорому

Зірки люблять епатувати публіку і йдуть заради цього на багато чого

Зокрема, деякі знаменитості зважилися знятися вагітними оголеними, повідомляє Рoliteka.net. Пропонуємо ознайомитися з фотографіями таких сміливих зірок.

Демі Мур була першою з зірок, які зважилися позувати оголеними під час вагітності.

Через деякий час її подвиг повторила Сінді Кроуфорд.

Брітні Спірс продемонструвала круглий живіт на обкладинці Harper's Bazaar.

Співачка Крістіна Агілера позувала, прикрившись лише однією курткою.

Актриса Моніка Белуччі, знялася оголеною під час вагітності кілька разів.

Артистка Наталі Портман з'явилася на чорно-білому знімку.

Співачка Шакіра не повністю оголилася, але показала животик, прикривши інтимні місця.

Кім Кардашьян зняла себе голою сама.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд розбурхала шанувальників відвертим фото

53-річна модель на своїй сторінці в Instagram похвалилася стрункою фігурою в купальнику.

Знаменитість оприлюднила відпускний кадр, на якому зображена в бікіні кольору бургунді та пляжному капелюсі. У підписи до знімку Кроуфорд повідомила, що відпочиває на озері.

Раніше ми писали, що 38-річна Брітні Спірс шокувала шанувальників плоским животом і татуюваннями в зоні бікіні

Американська співачка Брітні Спірс заявила в соцмережі, що готова до весни, відвертим фото в купальнику. Так, вона продемонструвала підтянувшуюся фігуру і плоский живіт, а також засвітила свої інтимні татуювання.

«Не можу дочекатися весну!», – багатозначно вона підписала знімок.

Нагадаємо також, що Крістіна Агілера засвітила оголені груди в сукні без ліфа.

38-річна Крістіна Агілера давно не радувала шанувальників новими піснями. Але ось змогла потішити фанатів відвертим вбранням.

Агілера вирішила епатувати публіку сміливими образами, що б підігріти інтерес до своїх виступів.

Раніше повідомлялося, що відома італійська актриса Моніка Беллуччі вразила ефектним видом в рекламному ролику.

На кадрах можна побачити вражаюче декольте і яскраві риси 55-річної актриси. Моніка нафарбувала прямо в кадрі губи яскраво-червоною помадою.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі заінтригувала новим похмурим чином: «Наче вдова».

Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі приголомшила брудними нігтями на червоній доріжці.

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