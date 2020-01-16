Догляд принца Гаррі і Меган Маркл з королівської сім'ї сколихнув не тільки королівський палац, але, можна сказати, і весь світ

Про те, якого подальшого розвитку ситуації варто очікувати розповіла астролог Інна Любімова.

Вона зазначила, що герцог Сассекский за гороскопом Діва, при цьому він екстраверт, але досить сором'язливий. Астролог зазначає, що хоч Гаррі і звик до підвищеної уваги, не факт, що йому це подобається. Він потребує того, щоб його хвалили і підтримували.

«По натальній карті для Гаррі дуже важливий партнер. Йому необхідний рульової, ініціативна людина. Його професійне призначення – все, що пов'язано з переробкою газу і нафти, екологія. Дії Гаррі повинні бути спрямовані на порятунок планети", - каже астролог.

Також вона додала, що по натальній карті і Гаррі, і Меган потрібно працювати за кордоном. У Гаррі реалізація стоїть саме через переїзд в іншу країну, але при цьому йому важливо зберігати мир зі своєю сім'єю

Що стосується Меган Маркл, то за знаком зодіаку Лев, вона дуже яскрава і харизматична дівчина, яка завжди привертає до себе увагу.

Крім того, дружина принца відрізняється допитливістю, розумом, а також умінням бачити вигоду для себе в будь-якій ситуації. При всьому при цьому вона типовий інтроверт, її сильно стомлює надмірну увагу, але доводиться ставитися до цього як до роботи. Професійне призначення Меган – те, що стосується побудови її особистого бренду. Люди бачать в ній лідера думок, хочуть слідувати за нею. В карті Маркл є показники того, що вона могла б стати успішною в сфері туризму, навчання, благодійності.

Що стосується виходу з королівської сім'ї, то тут експерт впевнена, що для них це серйозний і рішучий крок. Вона зазначає, що подолавши всі труднощі принц Гаррі і Меган Маркл зможуть досягти великих результатів

«Вони зможуть впоратися з усіма труднощами і досягти успіху, не користуючись королівськими привілеями. Для Гаррі це буде як новий виклик у житті, і зробити це саме зараз – дуже хороший стимул для того, щоб стати краще. Принцу дуже важлива духовна зв'язок у шлюбі і максимальне взаєморозуміння. Отримуючи її, він заради своєї дружини може піти на багато жертви", - каже астролог.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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