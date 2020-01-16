Юна Соня охоче розповіла про те, як проводить час з сім'єю

18-річна модель і співачка Соня Євдокименко, онука заменитої української артистки Софії Ротару, поділилася щасливими моментами з життя

Як передає Politeka.net, дівчина, відома під сценічним ім'ям Sofia Eve, виклала в своєму мікроблозі в Instagram ролик про те, як вона провела вихідний (щоб подивитися відео, проскольте вниз). Зокрема, Соня показала, як готує закуску з горіхів, спецій і кокосового масла в очікуванні гостей. Дівчина похвалилася накритим столом і зізналася, що любить, коли вдома гості і веселощі.

"Ласкаво просимо! Я вдома, ми в очікуванні гостей. Я дуже люблю, коли в домі гості, розмови, приготування страв і веселощі", - говорить вона в кадрі.

Також Соня зіграла разом зі старшим братом, 25-річним Анатолієм Євдокименком, в цікаву гру "Хто ймовірно зробить...". Потрібно відповідати на різні питання, піднімаючи картку з ім'ям того чи іншого учасника. Приміром, Соня задала питання, хто з них, швидше за все, першим зробить тату. Обидва, в результаті, прийшли до висновку, що не дуже хочуть прикрашати таким чином своє тіло.

Крім того, Соня показала як після обіду з гостями вони з мамою зайнялися шопінгом, а наостанок з'їздили за місто на стайню. Дівчина сміливо осідлала коня.

Коментуючі встигли залишити кілька відгуків:

"❤️СОНЕЧКА, ГОСТЕЙ ПОКАЖИ НАМ ТЕЖ 😂 ЦІКАВО Ж І СОФІЮ МИХАЙЛІВНУ ТЕЖ З ДЖИММІ ❤️......"

"Вся така награна, штучна не натуральна. Не хочеться дивитися."

Раніше ми повідомляли, внучка Ротару приголомшила фото з ягодами малини. Красуня з'явилася в ресторані за столиком. Перед нею стояла тарілка з червоною і соковитою малиною, вона взяла ягоду і навіть склала губки "качечкою" в передчутті насолоди від поїдання солодкого.

"Малина з вершками))) Боже, як же це смачно!", "Вау,як ніжно і смачно)", "Шикарний білий... Малинки захотілося", "Сонечка сама як ягідка! Великого Вам щастя!", "Яка милота) Краса)", "Красуня - наша,наїлася", - коментували в мережі.

Нагадаємо, внучка Ротару розбурхала апетитним фото з полуничкою

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