Настя Каменських знялася для мексиканського журналу Playboy і розповіла про свої найближчі плани

Ні для кого не секрет, що популярна українська співачка любить латиноамериканський стиль і не соромиться використовувати його у своїй творчості. Особливо велику любов Настя відчуває саме до Мексики, куди вони з Потапом і відправилися на новорічні канікули. Однак, як з'ясувалося, в планах у артистки був не тільки відпочинок.

Так, стало відомо, що Каменських дала інтерв'ю мексиканській версії журналу Playboy. У ньому вона розповіла про те, що в майбутньому планує провести в країні концерт.

«Я багато разів була в Мексиці в якості туриста, і вже в якості артиста, але це тільки початок. Тепер в моїх планах приїхати туди з концертом. В цій країні мені подобається все, а особливо - люди, які завжди співають, танцюють і радіють життя», - заявив Настя.

Вона зазначила, що з дитинства цікавилася Латинською Америкою завдяки тому, що її батьки якийсь час жили в Мексиці і багато розповідали їй про цю культуру. Крім того, Настя зізналася, що завжди любила латиноамериканську музику і саме це штовхає її на вивчення іспанської мови.

Крім інтерв'ю співачки в журналі з'явилися і її знімки з відповідної фотосесії. На них Каменських з'являється в двох різних образах. У першому Настя позує в короткій відвертій сукні тілесного кольору з глибоким декольте, яке підкреслює її пишні груди. Образ доповнюють контрастні рожеві чоботи, біле пальто і масивне прикраса на шиї співачки.

У другому образі співачка постає в чорному боді, прикрашеному вишивкою з великих перлин, поверх якого надіта прозора кофта з блискучими зірками. Співачка стоїть до камери півобертом, демонструючи свою апетитну п'яту точку.

Каменських пообіцяла найближчим часом порадувати своїх шанувальників новою піснею, прем'єра якої запланована на 24 січня.

Нагадаємо, Каменських вразила Потапа формами в білосніжному міні.

Як повідомляла Politeka, Каменських залишилася в одному халатику посеред пляжу, оцінили не всі.

Також Politeka писала, що Каменських похвалилася пікантним фото з Потапом, засвітивши зайве.