Відома українська артистка Марта Адамчук, яка стала популярною завдяки виступам "Кварталу 95", поділилася новими фото на тлі винного льоху

Березня в цей раз позувала в чорній сукні з відкритою спиною. Образ Адамчук доповнила значними сережками. Артистка повернулася спиною до фотографа і можна оцінити п'яту точку Марти. На тлі видно полиці з різними винами. Фото вийшло цікавим і загадковим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити кілька сотень лайків за сорок хвилин. Також вони написали безліч коментарів:

"Новий рік - нова я", "Вам дуже йде", "Моніка Белуччі", "Дуже йде", "Розкішна", "Обіймаю".

Раніше ми повідомляли, що зірка "95 Кварталу" покрутила розкішними формами на камеру.

Зірка в кадрі з'явилася в світлому, блискучому вбранні. Наряд підкреслив форми артистки - осину талію, пишні стегна і груди.

Спереду у артистки - значне декотльте, з-під якого ледве не вивалюється груди, а ззаду - оголена спина. Ніжна шкіра зірки трохи блищала від включених софітів.

Проста зачіска у формі пучка, трохи макіяжу з акцентом на губи і широка посмішка - в цьому знімку все ідеально.

не Можна і не звернути уваги на очі зірки, які ніби світилися від щастя. Що вже говорити, красуня виглядала просто чудово.

Повідомлялося, що Артистка "Кварталу 95" захопила мережа, представивши фото в стильному образі, яке опублікувала в соціальній мережі Instagram.

цього разу Марта Адамчук захопила чуттєвим і ніжним фото. Зірка постала перед шанувальниками з яскравим макіяжем та прикрасами. При цьому артистка позувала в тонкому плаття чорного кольору, засвітивши при цьому голу спину. Акуратно зібране волосся надали витонченості Березні. При цьому видно, що дівчина позувала в гарному настрої - вона ледь завзято посміхається, надаючи образу чуттєвості.

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