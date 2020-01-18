Українська співачка Оля Полякова зі своєю дочкою влаштувала гарячу фотосесію в купальниках
На фото Оля і її дочка Марія постали на кадрі в купальниках. Полякова старша вибрала білий, а Марія вбралася в темно-бірюзовий. Красуні застали на фото в досить пікантній позі, розставивши ноги.
В коментарях за даними знімком передплатники продовжили вітати співачку з днем народження і захоплюватися шикарними фігурами дівчат.
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"Яке позитивне фото :) красоточки", "Круті дівчата", " Круто, ви дуууже класні. Маша 🔥🔥🔥🔥, ну і ви тож нічо)))", "Ці ноги зводять мене з розуму", "Ох, нічого собі", " Клас. А тіло супер. Особливо ваші довгі ніжки", "Мама реально фору дасть дочці", "Хто з них дочка????", "А ноги то в обох однаково довгі. Оля ,Маша вам вже на шльопки наступає ))", - писали шанувальники співачки.
Раніше Оля Полякова показала шанувальникам, як бігає з дочкою вранці.
Дівчата постали на кадрі в спортивному одязі, яка ефектно підкреслює їх форми.
Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережу яскравим відео.
Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала дорослу фотосесію