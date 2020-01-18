Українська співачка Оля Полякова зі своєю дочкою влаштувала гарячу фотосесію в купальниках

Як передає Politeka.net пікантні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що Полякова 17 січня відзначила своє 36-річчя і підписи до знімків нагадала, що вона все ще молода незважаючи на вже дорослу доньку.

"Коли дочка вже з тебе ...))) а ти все ще тьолочка)))", - прокоментувала цей знімок співачка.



