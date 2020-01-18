Українська співачка Аліна Гросу опублікувала затишні фото в своєму Instagram

Зірка позувала у новорічній локації на ліжку, пише Politeka.net. На артистці: затишний чорний светр з білою аплікацією і обтягуючі штани.

Зірка мило посміхається або пильно дивиться в камеру, сидячи або лежачи на ліжку.

Легкий макіяж лише підкреслив натуральну красу української знаменитості, а високий хвостик з кучерявим волоссям додав образу деякого кокетства.

Варто відзначити, на Гросу також можна помітити різні прикраси і темний манікюр.

"Нове життя... новий рік🥰🥰🥰 Стільки нових прекрасних миттєвостей він мені вже подарував❤️ шалено щаслива 🤗🤗🤗 22 знімаю нове #lyricvideo :) чекаю...чекаю.чекаюююі страшенно хвилююся🤪🤪🤪 сподіваюся, вам зайде:)... P. s. Ви помітили, що я стала частіше посміхатися?)))) є один маааааааленький секрет:))))", - підписала знімки зірка.

За 12 хвилин пост артистки зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів. Деякі стали гадати, що ж за таємницю приховує Аліна.

"ТИ вагітна", "Аліночка, яка Ви красива 💜💛", "Красуня", "Ти вагітна?)", "Дуже гарна)))))🤩😊", "Красива-красива", " 😍👍👍 як завжди чудова ⭐", "Всі фото красиві 😍👍", "Дуже красива,хоч я вже й старий, але дуже люблю ваші пісні", "Красуня💐💐💐", "Дуже красива! 😘😘😘", "Красиві фотографії 😍😍😍", "Ви в положенні??? Дуже рада за вас, якщо це так", "Ааа яка гарна ❤️😍", "Напевно це нове маленьке життя в тобі🤔🤗🤗🤗", "♥ ️ ♥ ️ ти неймовірна 😅😅😅😘 можливо ти чекаєш маленького ангела 💓?", "Вагітність😍🙏", "Няшка👍💯🌹", "Поповнення в сім'ї", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у програмі "Незабаром" артистка згадала період свого життя, коли вийшов у світ скандальний кліп на її пісню "Танцюють всі". Тоді 13-річна Аліна приголомшила публіку, коли постала одягненою в латекс.

Дівчина зізналася, що їй дуже соромно за той кліп.

За словами Гросу, рішення про латекс і намордники приймала не вона сама. Аліна заявила, що її змусили в продюсерському центрі.

Нагадаємо, Гросу спустила халат і похвалилася ідеальними формами в ліжку: "Відпрацювала!".

Як повідомляла Politeka, наштукатуренная Аліна Гросу показала свою гідність на камеру: "А де чоловік?".

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