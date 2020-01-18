Єгипетське курортне містечко Шарм-эль-Шейх притягує українських зірок, як магніт

Не залишилася осторонь і колишня наречена українського співака Віталія Козловського Раміна Есхакзай. Красуня спакувала валізи й подалася ближче до Червоного моря, передає Politeka.

У своєму Інстаграмі дівчина ділиться з підписниками знімками з відпочинку і розповідає, як проводить час. Так, зовсім недавно Раміна опублікувала фотографію, на якій позує в темному в квіти в купальнику, що вигідно підкреслює фігуру красуні, і сонцезахисних окулярах.

«Довелося додати максимум зернистості, щоб приховати мурахи по шкірі. До речі, про погоду в #egypt , у нас було +20-22, вночі +13 брррр», – підписала вона кадр.

«Гарна фігура, і ви красуня», «Постать - лялечка! І купальник кльовий, дуже підкреслює достоїнства красивої фігури», – відзначають користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що під час відпочинку в Єгипті дівчина покалічилася. У мережі вона виклала знімок, на якому зображена в колясці і з гіпсом.

Раміна додала, щоб заздрісники особливо не раділи, що вона лежить на відпочинку з милицею і в гіпсі. У такому вигляді тепер до неї ще більше уваги і її носять на руках. Також вона додала, що не буде ділитися з людьми своїм життям, так як це для неї погано закінчується.

Ми також писали, що екс-учасниця шоу «Холостяк», авторка YouTube-каналу «Ходять чутки» Раміна Есхакзай розповіла про зради колишнього коханого Віталія Козловського. За словами дівчини, співак нібито паралельно крутив роман зі своїм директором Юлією Бакуменко. А стосунки з Раміною співак почав, оскільки пара добре виглядала разом.

Нагадаємо, екс-наречена Козловського ледве втримала принади в тісному вбранні.

Також Politeka писала, що колишня дівчина Козловського розповіла про зради співака.

А ще Politeka писала, що Раміна Есхакзай видала всю правду про екс - коханого.