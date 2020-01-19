"Я сильна людина, але на очах сльози"

Український телеведучий, автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров зворушив мережу прощанням з другом - найменшою людиною на Землі

17 січня в лікарні через ускладнення в зв'язку з пневмонією помер найменший чоловік на планеті за версією Книги рекордов Гіннесса - 27-річний Кахендра Тапа Магар. З загиблим був особисто знайомий відомий українець Комаров. Під час зйомок одного з сезонів "Світу навиворіт" Дмитро потоваришував з "маленькою" людиною. Ведучий не зміг залишатися осторонь від трагедії і зробив емоційний пост у своєму мікроблозі в Instagram, згадуючи, яким був Кахендра, передає Politeka.net.

"Дуже боляче і важко. Вчора о 3 годині дня за непальським часом в госпіталі міста Покхара (Непал) помер наш друг, герой програми Світ навиворіт, найменша людина на планеті, рекордсмен Гіннесса, Кахендра Тапа Магар. Йому було 27. Він народився, як говорили рідні, «розміром з палець». До листопада 2019 року Кахендра відчував себе добре, ми час від часу зв'язувалися через гіда...", - поділився Комаров.

За його словами, Кахендру поклали в госпіталь 5 грудня, через кілька тижнів він вже навіть, начебто, йшов на поправку, лікарі давали хороші прогнози. Але 17 січня серце хлопця раптово зупинилося.

"Пішло стрімке погіршення: пневмонія, проблеми з печінкою, потім серце. Організм дав комплексний збій і став стрімко слабшати", - повідомив Комаров..

Ведучий додав, що зі своєю знімальною командою приїжджали до Кахендри не менше п'яти разів. Вони навіть виконали деякі з його мрій - політати над Гімалаями або зустрітися зі своїм кумиром-актором.

"Я сильна людина, але в мене зараз на очах сльози...- зізнався Комаров в соцмережі. - Не було відчуття, що я його більше не побачу. Я був впевнений, що заїду в Непал і ми побачимося. Незважаючи на складну долю, хлопець не здавався, жив повноцінно, наскільки це можливо, був дуже мудрим і головне – ну дуже і дуже людяним. Ми полюбили його, як і десятки мільйонів телеглядачів. Згадайте, яким він був..."

Коментуючі висловлюють співчуття з приводу смерті непальського хлопчини.

"Як шкода, переглядала Вашу програму з Кахендрой, один із найцікавіших випусків, м'яких хмар тобі маленька людина з великим серцем 🙏🏻🙏🏻🙏🏻"

"Ох як шкода я плачу.... Спасибі Вам за допомогу."

"Ви подарували йому багато щастя ♥️"

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