Поки ведуча Регіна Тодоренко відпочиває в гостях у свого дідуся, її чоловік Влад Топалов сумує за ним у Москві

Як повідомляє Politeka.net, після затишного святкування Нового року з чоловіком і синочком Регіна Тодоренко поїхала до батьків в рідну Одесу, взявши з собою і однорічного Майкла. Вона багато гуляє по улюбленому місту і з задоволенням проводить час з рідними.

До всього іншого, телеведуча Регіна Тодоренко встигла показати знімки зі святкування 80-річчя її дідуся. Її чоловік Влад Топалов був змушений залишитися вдома в Москві і вже встиг сильно засумувати по своїй сім'ї.

У цьому співак зізнався на своїй сторінці в Instagram, а заодно поділився неймовірно милим домашнім фото з коханою дружиною і сином. На знімку зіркова пара зображена в компанії синочка Майкла. Регіна на знімку нахилилася до Топалова, підставивши свою щоку для поцілунку. Співак ніжно цілує свою дружину, при цьому в його руках знаходиться малюк Майкл.

"Сумую...", - зазначив артист у своєму підписі.

Підписники не змогли пройти повз сімейного кадру і залишили багато зворушених коментарів. Багато з ни хнаписали компліменти для зіркової сім'ї:

"Які Ви класні, дружина у Вас чудова. Вона у Вас справжня - це велика рідкість", "Приємно дивитися", "Бережіть свої почуття 🤗😍", "Краса, фото супер, Влад, щастя вам і здоров'я!", "Влад, як же мило. Просто, милі та позитивні.🐼🐻🥰♥️😘 Удачі тобі і сімейного благополуччя.♥️", "Які ви милі😍", "Божечки як це мило😘", "Дуже, дуже миле фото ❤️".

Також раніше повідомлялося, що Регіна вирушила на відпочинок разом з сином Майклом, а після завершення відпустки повернулася додому в Одесу. Схоже, артистка вирішила відвідати маму, тому приїхала в рідне місто з малюком. Сама Регіна вже зустрілася з родичами, про що сповістила в Інстаграм.

Наприклад, в одному з постів вона показала свою сестру, чим не мало всполошила мережу.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

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