Опальний британський принц з дружиною будуть зобов'язані повернути в бюджет 2.4 млн фунтів стерлінгів за ремонт резиденції, повідомляє Politeka.net з посиланням на британські ЗМІ

Пара вирішила самостійно фінансувати своє життя і відмовитися від королевсих обов'язків на початку січня. Адміністрація королеви повідомила, що герцога і герцогині Саксесские позбавлені королівських титулів і привілеїв.

Це означає, що подружжя перестане отримувати з британського бюджету 82 мільйони фунтів стерлінгів щорічної дотації. Крім, того подружжю доведеться повернути в бюджет Великобританії 2,4 мільйона фунтів за ремонт їх резиденції Фрогмор.

Відзначимо, що у Великобританії ставлення до вчинку Меган і Гаррі неоднозначне. Одні британці захищають подружжя і називають їх крок природної реакцій у світлі переслідувань ЗМІ. Інші звинувачують Меган Маркл в розвалі королівської сім'ї та інтриги.

Одним із захисників Гаррі і Меган став зоряний британський актор Х'ю Грант. В інтерв'ю радіошоу Radio Andy show він повідомив, що підтримує рішення подружжя. За словами актора, таблоїди практично "вбили" мати принца Гаррі, Діану. Тепер же ЗМІ "налетіли" на Меган. Завдання Гаррі, як чоловіки, захистити сім'ю, вважає актор.

Також ми повідомляли, що деякі британці впевнені, що колишня актриса Меган Маркл плете павутину інтриг, щоб змусити Гаррі відмовитися від родичів заради неї. У теж час інсайдери повідомляють, що рішення піти від обов'язків було швидше за Гаррі, він захотів більше свободи і самостійності.

Принц дуже переживає із-за зайвої уваги до його дружини і особистого життя. Він заявляв, що папараці зводили з розуму його мати, а тепер взялися за дружину.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.



