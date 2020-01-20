41-річна українська співачка Оля Полякова похвалилася нічними розвагами в Мексиці

Як передає Politeka.net, артистка перебуває на гастролях у Північній і Південній Америках, однак крім роботи встигає ще й гарненько відпочити. Так, Оля поділилася в "сторіз" в Instagram кадрами, як вона танцювала в нічному клубі в Мексиці. Справа в тому, що днями артистка відзначила день народження. Після застілля з колоритними мексиканцями в сомбреро, Оля підписала кадр, що на цьому можна закінчити.

Але не тут-то було, через деякий час артистка вже викладає жаркі знімки з нічного клубу. В коротенькій сукні Оля витанцьовувала, ніби дівчинка, забувши про сором і оточуючих. Вона розставляла ноги, виляла стегнами й махала своїм довгим волосся. Загалом, відома українка запалила танцпол на славу.

Раніше ми повідомляли, Оля приголомшила мережу, показавши себе зі старшою донькою на пляжі. І співачка, і її 14-річна дівчинка в бікіні радіють життю, обнімаються і веселяться на березі океану. Примітно, що старшенькаМаша так подорослішала, що може вже дати фору зоряній мамі.

Коментуючі залишилися в захваті від кадрів з довгоногими красунями.

Також ми повідомляли, Полякова збентежила мережу, коли поділилася кадрами з чоловіком в трусах, чоботях і капелюсі. Виявилося, під час прогулянки по Нью-Йорку артистка не змогла пройти повз її колеги, що розважає туристів на Таймс-Сквер. Чоловік в образі "голого ковбоя" заради жарких знімків обійняв Полякову і навіть намагався зобразити, що гладить її за "п'яту точку". Українській зірці, мабуть, спочатку було весело, судячи зі сміху, а ось надалі вона вже почала відмежовуватися від наполегливого залицяльника і питати "Що ти робиш?"

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію