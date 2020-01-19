Популярна українська виконавиця Тіна Кароль вразила відвертим вибором сукні, виставивши напоказл ідеальні форми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Всі в зборі! Це не можна пропустити», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, як Тіна Кароль виходить зі свого Starwagena в сукні з відвертим вирізом, яке підкреслює форми зірки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Яке тіло – задивилися все», «неймовірна», «Вогонь», «улюблений халатик», «красива жінка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 34-річна українська співачка Тіна Кароль приголомшила публіку відвертим знімком

Коментують розсипалися в компліментах, називаючи співачку і богинею, і ягідкою, і просто красунею.

"😍😻😍 Красуня ти наша 💥"

"Занадто💔🔥❤️"

"Тіна адже це божевілля жити в такому божевіллі...а де куточок ТИШІ..."

"Очі😻💔"

"Ось це добрий ранок ❤️ шалено красива 💋😍"

"Солодка ягідка, ніжна квітка, ліки для серця, для тіла порок!😎🔥👍❤️"

"Ваай,богиня😻💞🔥"

Раніше ми повідомляли, Кароль вразила шанувальників знімками в величезному чорному піджаку, надягнутому, вважай, на голе тіло. Артистка з'явилася в дуже пікантному образі, коли крізь неосяжний піджак засвітила пишні форми в чорному нижній білизні. Вона зухвало дивиться в об'єктив, відкривши рот і закинувши трохи назад голову.

Нагадаємо, Кароль підірвала мережа відвертим виглядом

Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим нарядом