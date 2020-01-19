Батько герцогині Сассекської Меган Маркл Томас різко висловився проти ідеї дочки відмовитися від титулу і переїхати в Канаду

Його слова наводить видання Metro.

«Коли вони одружилися, вони взяли на себе зобов'язання, і повинні бути частиною монархії і представляти її. І було б нерозумно для них цього не робити. Це одна з найбільших їхніх помилок, зроблених коли-небудь. Вони руйнують монархію, здешевлюють її, роблять її пошарпаної... Вони не повинні цього робити», - зазначив він.

Уточнюється, що під час інтерв'ю журналістам Томас не приховував свого відчаю. Він зізнався, що не розуміє рішення дочки і принца Гаррі про їх переїзд до Канади.

«Меган і Гаррі відокремлюються від королівської сім'ї... І це невтішно, адже вона насправді втілила мрію кожної дівчинки. Всі хочуть стати принцесою, а вона отримала це, і тепер викидає. Мене це бентежить», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше,опальний британський принц з дружиною будуть зобов'язані повернути в бюджет 2.4 млн фунтів стерлінгів за ремонт резиденції.

Пара вирішила самостійно фінансувати своє життя і відмовитися від королевсих обов'язків на початку січня. Адміністрація королеви повідомила, що герцога і герцогині Саксесские позбавлені королівських титулів і привілеїв.

Це означає, що подружжя перестане отримувати з британського бюджету 82 мільйони фунтів стерлінгів щорічної дотації. Крім, того подружжю доведеться повернути в бюджет Великобританії 2,4 мільйона фунтів за ремонт їх резиденції Фрогмор.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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