Принц Гаррі зараз перебуває в Лондоні, оскільки вирішує питання, пов'язані з відмовою від королівських повноважень, а його дружина Меган Маркл разом з сином живе в Канаді

Герцог Сассекский, щоб не нудьгувати на самоті, вільний час проводить час з друзями, а вчора його навіть помітили в одному з місцевих пабів. Компанія відвідала бар Fulham's Brook House.

Відвідувачі закладу розповіли, що Гаррі здавався дуже веселим, хоча і намагався не привертати до себе уваги. В бар принц прийшов у сірій сорочці та джинсах.

«Він сидів в оточенні семи хлопців. Вони веселилися, про щось розмовляли і жартували. З боку здавалося, що це просто звичайний хлопець», — розповіли очевидці.

Як відомо, що в молодості принц Гаррі отримав славу справжнього тусовщика. Він був завсідником клубів та різних вечірок. Одного разу в руки до західних журналістів навіть потрапили фото, на яких принц зображений оголеним на черговий веселій тусовці. Тоді за онуком королеви закріпився статус бунтаря.

Після знайомства з Маркл Гаррі практично перестав відвідувати вечірки, але від цього кількість скандалів не зменшилася. Принца і його дружину раз звинувачували в надмірних витратах і зловживанні королівськими повноваженнями. На думку шанувальників, саме критика примусила герцога і герцогиню Сассекских відмовитися від привілеїв.

Принц Гаррі і Меган Маркл офіційно позбудуться титулів вже навесні цього року.

Це означає, що подружжя перестануть отримувати з британського бюджету 82 мільйони фунтів стерлінгів щорічної дотації. Крім того, вони повинні повернути в бюджет Великобританії 2,4 мільйона фунтів за ремонт їх резиденції Фрогмор.

Нагадаємо, бунт дорого обійшовся Меган Маркл і принцу Гаррі: позбавили не тільки королівських титулів.

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