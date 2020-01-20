Українська співачка Олександра Зарицька з групи "KAZKA" поділилася новими знімками зі своїми колегами

Артистка розмістила фотографії в Instagram, пише Politeka.net.

Для яскравої фотосесії Олександра вибрала тонку маєчку помаранчевого відтінку. Наряд підкреслив пишні груди української знаменитості.

Також зірка одягла щось схоже на світлий плащ або балахон. Завершували її образ довге хвилясте волосся, які розвіяв вітер.

Колеги Зарицької позували в футболці і сорочці.

В пості Олександра згадує, що довгий час проводила з групою під час перельотів. Як зазначила зірка, вони зрозуміли, що світ підпорядковується закоханим.

"Протягом життя ми високо злітаємо, глибоко пірнаємо, шукаємо смисли, а все заради того, щоб сказати найважливішій людині: «Мені тебе так мало-мало», - написала солістка KAZKA.

За годину пост групи Олександри зібрав понад 2000 лайків.

"Дуже поважаю, люблю і обнімаю вас усіх. Ми - такі різні, але все одно всі заслуговуємо на щастя, і незважаючи на життєві труднощі і негатив, завжди віримо в краще ... 🌞❤️💟💖💞💝💓💕❤️💜💙💞💛💚💖💗❤️💕💓💜", "Красиво написано", "I love u Kazka", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Зарицька з вологим волоссям і в сонячних окулярах постала в купальнику теракотового кольору. Проступають крізь тканину самі пікантні деталі.

Розбурхуючи фантазію пишні форми артистки викликали бурю в соцмережі. Пляжне фото Саші менш ніж за добу лайкнули майже 20 тисяч осіб.

Раніше ми писали, що Зарицька позувала, втягнувши соковиті форми в облягаючий купальник, який ефектно підкреслює її апетитні принади.

Уточнимо, що зірка викинула знімок в Сторіс, тому її шанувальники відкрито не змогли висловитися про форми кумира.

Нагадаємо також, що Зарицька позувала в одному купальнику і ланцюжку, виставивши напоказ апетитні форми. На голові зірки видно фільтр з Instagram, який відповідає на рандомні питання.

Як можна помітити, Зарицька була здивована кінцевою відповіддю.

Нагадаємо, солістка KAZKA показала, як виглядала задовго до популярності

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