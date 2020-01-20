39-річна російська актриса Наталя Бочкарьова, зірка серіалу "Щасливі разом", поставила крапку в гучному скандалі з наркотиками

20 січня справу Бочкарьової розглядали в Преображенському суді Москви, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал 360tv.ru. Нагадаємо, співробітники ДПС у вересні минулого року зупинили авто знаменитості, яка перебувала за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Під час проведеного огляду в нижній білизні актриси виявили білий порошок, який виявився кокаїном. До речі, спочатку Бочкарьова спростовувала інформацію про арешт.

У мережі з'явилися кадри з Наталею. На засідання в суд вона приїхала з цілою свитою охоронців. За словами журналістів, що знаходилися в коридорах суду, "спортивні молодики" вели себе трохи агресивно, відштовхуючи людей і звільняючи прохід зірці. В ході розгляду Бочкарьова повністю визнала свою вину у злочині за ч. 2 ст. 228 Кримінального Кодексу РФ (придбання, зберігання, виготовлення... вчинені у великому розмірі). Їй призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 30 тисяч рублів.

Раніше ми повідомляли, колишня помічниця Бочкарьової Дар'я Дяченко прокоментувала скандал з наркотиками. Дівчина була досить близька до актриси, і, не могла повірити в те, що Наталя вживає та ще й зберігає в особливо великих розмірах. Вона припустила, що актрису підставили.

«Швидше за все, вона сіла за кермо справді випившою, в чому, безумовно, неправа, але наркотики її просто могли попросити комусь відвезти...", - раніше висловлювала свою думку Даша, зазначивши, що слід почекати, що скаже сама актриса.

Раніше ми повідомляли, після інциденту з водінням у нетверезому вигляді Бочкарьову позбавили водійських прав на один рік і вісім місяців і оштрафували на 30 тисяч рублів за відмову від проходження медичного огляду.

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