Російська балерина Анастасія Волочкова, яка часто стає об'єктом насмішок в соцмережі, знову потрапила в конфуз

Як передє Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжими фото з дня народження, їй виповнилося 44. Традиційно, Настя позувала з величезними букетами і надувними кульками, на одному з яких було написано: "Кохана моя, з Днем народження!"

Користувачі мережі помітили в коментарях, що нареченого артистки так ніхто і не бачив, принаймні фотографіями з ним вона не ділиться. Деякі припустили, що "коханоно" й зовсім не існує, а Настя сама купує собі квіти. Більш того, раніше ми повідомляли, вона прийшла на власне свято також без коханого, який, за її словами, вирішив залишитися вдома. Тим не менш гостям вечора Волочкова оголосила, що готується до весілля.

"Спасибі, дорогі, за нереальну кількість привітань!! З днем народження. 🌺 І квіти!🌺😊 у мене ще не прийнятих 250 смс в Воцапп🙈 Завтра всім відповім!🌺 Я така щаслива!" "Коханий, дякую!!!❤️🙈", - написала Волочкова під фото.

Коментуючі накинулися на балерину, обговорюючи її особисте життя.

"Бідна Росія,за що на твою голову звалилося балетне Це??А ще й шанувальники є,друкарські захоплення🤦🏼‍♀️Як можна нічого не бачити і не розуміти?... яку вульгарність і дешеве лицемірство Вам нав'язують?Такі Волочи,просто,глумляться і куражаться..."

"Напрошуватися дуже погано на привітання і букети. Якщо від душі, то інша справа!"

"Чоловік привид"

"Даа , недобре якось ...ДР без коханого пройшов. Де відсиджувався весь цей час?" - "в коморі" - "відлежувався в тумбочці" - "Кудись заховали значить"

"Вона сама собі букети купує і в інста викладає." - "бере на прокат в сусідньому кіоску. Любить хвастацца 😂. Історія з коханим анекдотична, безглузда й смішна"

"Сама себе закидала трояндами, надула кульку і сфоткала на штативі 😂"

"А, чарівника немає ніякого!!!"

"?????АаААА шпагат???"

Раніше ми повідомляли, Волочкова на дні народженні похвалила "ерекцію" продюсера групи «На-НА» Барі Алібасова. В подяку за його подарунок, вона заявила, що пам'ятає, що кілька років тому він подарував їй блюдо, на якому були написані фрази і картинки з Камасутри.

Волочкова назвала Алібасова хорошим другом. На що той відпарирував: «З хорошою ерекцією!».

«З відмінною ерекцією», - додала Волочкова.

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