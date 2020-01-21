Співак і автор пісень Ігор Ніколаєв опублікував фотографії зі святкування свого дня народження.

Знімки з'явилися на особистій сторінці Ніколаєва в Інстаграм, передає Politeka.net. Як відомо, 17 січня співакові виповнилося 60 років. До нього на свято завітав ледь не весь російський шоу-бізнес: Алла Пугачова, Стас Михайлов, Володимир Пресняков, Наталія Подольська, Дмитро Маліков, Валерія, Валентин Юдашкін, Аніта Цой та інші.

Дружина Ігоря Ніколаєва Юлія Проскурякова вже публікувала фотографії зі свята, але 21 січня артист виклав нову порцію знімків, написавши, що святкування дня народження триває в іншому місті. На нових знімках крім різних зірок знову засвітилася примадонна російської естради Алла Пугачова. Шанувальники співачки не втратили шанс похвалити Пугачову за прекрасний зовнішній вигляд. «Аллуся красуня!))», - зазначили передплатники.

Втім, знайшлися і ті, хто почав шукати недоліки у зовнішності примадонни. Одна з жінок звернула увагу на те, що у Пугачової проблеми з руками.

«А що у Алли з рукою?», «Вся в шишках!», «Я за природне старіння, а коли обличчя піонерки, а руки пенсіонерки - природна аномалія», «У Пугачової замість обличчя – маска. Треба вже змиритися з віком і старіти з гідністю», - відзначають користувачі мережі.

Правда, шанувальники Пугачової вирішили заступитися за свого кумира, зазначивши, що не дадуть її в образу.

«Ну буде вам 70, потім подивимося на ваші руки», «Нас краще не злити, якщо хтось образив нашого кумира, то ми за себе не відповідаємо!!!! Ось так!».

У підсумку під постом Ігоря Ніколаєва утворилося кілька гілок з гнівними перепалками прихильників Алли Борисівни з тими, хто вирішив критикувати зовнішність примадонни.

Нагадаємо, що дружина Ніколаєва шокувала фото Пугачової без ніг: «Лякає її…».

Як повідомляла Politeka, невістка Пугачової оголилася на безлюдному пляжі заради жарких кадрів: «позбавляє дару мови».

Також Politeka писала, що Галкін в одному халаті насмішив зухвалою витівкою: "За любов, рідна".