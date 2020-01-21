Співак і автор пісень Ігор Ніколаєв опублікував фотографії зі святкування свого дня народження.
Знімки з'явилися на особистій сторінці Ніколаєва в Інстаграм, передає Politeka.net. Як відомо, 17 січня співакові виповнилося 60 років. До нього на свято завітав ледь не весь російський шоу-бізнес: Алла Пугачова, Стас Михайлов, Володимир Пресняков, Наталія Подольська, Дмитро Маліков, Валерія, Валентин Юдашкін, Аніта Цой та інші.
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Дружина Ігоря Ніколаєва Юлія Проскурякова вже публікувала фотографії зі свята, але 21 січня артист виклав нову порцію знімків, написавши, що святкування дня народження триває в іншому місті. На нових знімках крім різних зірок знову засвітилася примадонна російської естради Алла Пугачова. Шанувальники співачки не втратили шанс похвалити Пугачову за прекрасний зовнішній вигляд. «Аллуся красуня!))», - зазначили передплатники.
Втім, знайшлися і ті, хто почав шукати недоліки у зовнішності примадонни. Одна з жінок звернула увагу на те, що у Пугачової проблеми з руками.
«А що у Алли з рукою?», «Вся в шишках!», «Я за природне старіння, а коли обличчя піонерки, а руки пенсіонерки - природна аномалія», «У Пугачової замість обличчя – маска. Треба вже змиритися з віком і старіти з гідністю», - відзначають користувачі мережі.
Правда, шанувальники Пугачової вирішили заступитися за свого кумира, зазначивши, що не дадуть її в образу.
«Ну буде вам 70, потім подивимося на ваші руки», «Нас краще не злити, якщо хтось образив нашого кумира, то ми за себе не відповідаємо!!!! Ось так!».
У підсумку під постом Ігоря Ніколаєва утворилося кілька гілок з гнівними перепалками прихильників Алли Борисівни з тими, хто вирішив критикувати зовнішність примадонни.
Нагадаємо, що дружина Ніколаєва шокувала фото Пугачової без ніг: «Лякає її…».
Як повідомляла Politeka, невістка Пугачової оголилася на безлюдному пляжі заради жарких кадрів: «позбавляє дару мови».
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