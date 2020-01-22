Українська танцівниця і учасниця шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова опублікувала яскраве фото з відпочинку

Судячи з геолокації на фото хореограф зараз знаходиться в Домініканській Республіці, пише Politeka.net.

Ілона практично кожен день ділиться знімками з курорту. Так, на одному з останніх фото Ілона позує в купальнику, стоячи спиною до фотографа. Танцівниця встала на носочки, продемонструвавши розкішну спортивну фігуру: накачані ноги, пружні сідниці і гарну поставу. Ніяк не відірватися від такої краси.

Зірка схопилася за гілку пальми повернувшись до води. Її пишне волосся злегка розвіяв вітер.

"Якщо б у мене було друге життя,я б провела його тут, живучи на березі океану, їла кожен день екзотичні фрукти і викладала б латиноамериканські танці домініканським діточкам!", - написала Гвоздьова.

За добу пост зірки «Танців з зірками» зібрав понад 9000 лайків та багато коментарів.

"Все в ваших руках!", "Чекаємо ще більше відео латини в ютуб🙌🎉", "А може спробувати тут і зараз", "А може треба спробувати?Ви чудово виглядаєте.👏👏👏", "Мдя, а дітлахи б трішки підросли і стали викладати латину Ілоні. Вони здатні, танці у них в крові! ))", "Цікаве місце. Цілий рік одна і таж температура", "Красива попка", "Класна ідея і для другої половини першої життя😄👍", "Домініканські дітлахи краще наших?! чи справа в доступній кількості фруктів?! От не чекала", "А що заважає втілити в життя?😉", "😘😘😘 Якщо мрієш, і є бажання і можливість, то роби 😘😘😘😘😘", "У вас багато життів, так що все попереду", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова показала свою дочку і чоловіка, з якими відпочиває в Домініканській республіці.

«Поки мама з донечкою гріються на сонечку в басейні, Тато ловить океанічних монстрів», – розповіла Гвоздьова під фото.

Раніше ми писали, що Ілона Гвоздьова на шоу «Танці з зірками-2019» брала участь разом з телеведучим Володимиром Остапчуком. На жаль, обидва покинули проект практично перед самим фіналом.

Відомо, що у 2018 році Гвоздьова завоювала перемогу на проекті разом з актором Ігорем Ласточкиним.

Нагадаємо, що учасниця «Танців з зірками» розкрила свої секрети краси

А ще Politeka писала, що в мережі переполох за новою коханою Остапчука, показові фото: «Ніколи не пізно»

Також Politeka повідомляла, фаворитка Ями з "Танців з зірками" показала все, чим нагородила її природа: "Ідеальна"