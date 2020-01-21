Відома українська співачка Надя Дорофєєва, солістка групи "Час і Скло" показала, як відпочиває в Домінікані

Надя в цей раз позувала в чорному купальнику. Дорофєєва зайшла трохи у воду, щоб зробити фото. Співачку фотограф знімав позаду і можна оцінити п'яту точку артистки. На кадрі можна помітити стовбур пальми, який звисає над морем. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити майже 200 тисяч лайків за 8 годин. Також вони написали багато хвалебних коментарів:

"Більше фото з Вовою", "Надійка, ви Богиня", "Пощастило Дантесу", "Красуня", "Виходь за мене, красива", "Як ніби картина!", "Надь ти русалка, ти створюєш хвилі", "промінчик сонця на світанку", "Надюша, ти найкраща. Обожнюю тебе, сонечко".

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цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному і навіть відвертому вигляді.

На кадрі видно, як Вова обійме дружину, прикривши очі, притягнувши її до себе. А Надя лише посміхається і ближче пригортається до чоловіка. Новий знімок дуже порадував користувачів Instagram – шанувальники написали багато хвалебних коментарів на адресу Наді і Вови.

Повідомлялося, що Дорофєєва спантеличила втомленим виглядом, засвітивши обличчя без макіяжу.

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному і милому вигляді.

приміром, кілька годин тому Дорофєєва опублікувала невелике відео в Instagram, на якому постала в природному вигляді без макіяжу.

Користувачі мережі не залишилися до побаченого байдужі і написали безліч коментарів.

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