Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала новий образ в одязі з сіточки

Єфросиніна в цей раз позувала у чорному одязі з сіточки, а під нею можна розглянути чорне білизна Маші. Фотограф зняв телеведучу за груди і можна добре розглянути зовнішність артистки. Образ Єфросиніна доповнила великими сережками. Поруч з нею розташувалася подружка Ольга Балабан, менеджер одного з українських телеканалів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли не можеш згадати, вимкнула праску ...", - підписала фото Маша.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"А подруга лякає історіями з життя:)", "Маша-шикарна жінка і приклад для наслідування", "Маша, ви що , фото живе. Обидві органічні і натхненні", "Ахах...прямо про мене", "Вооот, мене нещодавно відвідала думка, чому коли їде пожежна машина, вони не називають адресу куди їдуть? Постійно мандраж коли бачиш пожежну, а вдома нікого немає. А такий спокійний, що не до тебе))", "Вимкнула не бійся))", "Ми купили праска, який сам вимикається! Тепер мили: а я вимкнула плиту?", "Фотографуй перед виходом праска і будеш завжди хвилювалася з цього приводу)".

Раніше ми повідомляли, що Єфросиніна забула про білизну і нахилилася, засвітивши розкішні форми.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як до неї приходить полегшення.

На знімку Машу знімають трохи зверху. Вона в цей момент змінює взуття, можна припустити, що знімає злощасні підбори. Єфросиніна в цей раз позувала в чорному платті з блискітками і відкритими плечима. Телеведуча сидить на стільці і посміхається після того, як зняла підбори.

"Що ви знаєте про полегшення?", - написала Маша під фото.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна задерла сукню і посвітила ідеальним тілом на камеру

А ще Politeka писала, що Єфросиніна блиснула своїми достоїнствами прямо на дивані

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