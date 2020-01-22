Несподівана звістка про Анастасії Заворотнюк сколихнуло мережа

РосСМИ повідомили, що на одному з курортів Таїланду фанати помітили здорову Анастасію Заворотнюк. Про це написало видання "Версия.Инфо" і опублікувало знімки.

«На випадковому знімку актриса проводить вихідні з чоловіком — Петром Чернишовим і не підозрює, що потрапила під приціл камери. І хоч однозначно пізнати Заворотнюк складно, дівчина на фото сильно схожа на кохану «няню». Статура, постава, загальний вигляд фігури, смаглява шкіра і темне волосся — все нагадує Анастасію Заворотнюк», - йдеться в матеріалі.

Передбачається, що випадкову фотографію, на якій нібито зображена Заворотнюк зробило російське або іноземне турагентство.

Проте знімки, які з'явилися в ЗМІ навряд чи можна вважати підтвердженням того, що артистка ніжиться на курорті. Фото зроблене з дуже великої відстані, і розгледіти обличчя людей там практично неможливо.

Користувачі мережі різко різко відреагували на заяву ЗМІ.

«Нісенітниця повна. Якщо онкологія навіть на позитивній динаміці, жодного пляжу бути не може!», «А ще на цій фотці були помічені Елвіс Преслі, Володимир Ульянов і, звичайно ж, Тутанхамон в обнімку з Нефертіті», «Якщо придивитися, то й Кобзона можна побачити», «Да, це безсумнівно вони. Я дізнався по родимці між другим і третім пальцем», «Нісенітниця! Але навіть якщо вона, то кому яке діло?», «Хто ці брехливі "новини" клепає? За останній рік не було жодного фото Заворотнюк і, тим більше, відео… Ясно, що серйозно хворіє, не хочуть показувати її хворий… Також і покійну Фріске приховували…», «Невже у людей вистачає совісті безпардонно обмовляти людей?», - пишуть в коментарях.

Додамо також, що така дивна заява обурила та людей наближених до актриси. Вони в один голос заявляють, що зараз ні про який відпочинок Заворотнюк на курортах мови йти не може.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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