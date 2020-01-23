Український телеведучий Юрій Горбунов поділився фотографією зі своєю дружиною Катею Осадчою.

Спільне фото Горбунов опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka . «Дивовижні спогади про відпустку!», - підписав телеведучий знімок на тлі океану. Пост вже набрав понад 10 тис. лайків.

Шанувальники не дуже активно коментують фото, а ті, хто вирішив написати свою думку, прохолодно відреагували на сонячну фотографію.

«Живуть же люди!!! На Сейшелах вишивають!», «Ви знову на морі?», «А коли ж працювати», «Горизонт завалений».

Втім, знайшлися і вірні шанувальники, які похвалили пару за прекрасний знімок.

«Красиві», «Це фантастичне місце», «Юрій і Катя, ви такі гарні. Дуже приємно бачити вас разом».

Як відомо, Юрій Горбунов разом з Катею Осадчою цієї зими вирушили відпочивати на Сейшели. Про це ведуча програми «Світське життя» поділилася зі своїми шанувальниками. Зіркова пара нерідко подорожує вдвох, коли у них з'являється вільний від зйомок час. Наприклад, кілька місяців тому вони літали на романтичні канікули в Італію.

36-річна Катя Осадча і 49-річний Юрій Горбунов одружилися у 2017 році. До цього вони, як і багато зірок українського шоу-бізнесу, довго приховували свій службовий роман. У 2017 році у зірок народився син Іван.

Зазначимо, що пара Горбунова і Осадчої дуже гармонійна, незважаючи на різницю у віці і зрості. Зірки активно ведуть соціальні мережі, публікуючи спільні фото, а також знімають смішні відео для молодіжної мережі Тік Ток. Багато часу пара приділяє синові. Як розповідав в інтерв'ю Юрій Горбунов, він виступає за відповідальне батьківство, тому воліє більшість батьківських обов'язків виконувати сам. При цьому пара активно знімається, бере участь у проектах, фільмах і телешоу.

Нагадаємо, що Осадча без білизни показала, на що здатна заради фото.

Як повідомляла Politeka, Катя Осадча задерла ногу заради пікантного фото з Горбуновим, встояти неможливо.

Також Politeka писала, що Осадча кардинально змінила імідж і показала найпотаємніше в короткій сукні.