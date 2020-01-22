Анастасія Євтушенко з "Жіночого кварталу" ледь не загинула під час зйомки фільму “Сторонній”

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу “Жіночого кварталу”

Фільм «Сторонній» буквально днями отримав нову престижну нагороду на міжнародному кінофестивалі. Ужастик Дмитра Томашпольського переміг у номінації «Кращий оригінальний сценарій» на фестивалі фільмів жахів Hollywood Blood Horror Festival в Лос-Анджелесі Анастасія Євтушенко з «Жіночого Кварталу» зіграла в ньому головну роль.

Раніше стрічка вже отримала не менше почесні нагороди на міжнародних кінофестивалях в Японії, Канаді, Колумбії і США.

Напередодні майбутньої прем'єри Євтушенко розповіла про свої емоції від зйомок і як ледь не загинула під час зйомки однієї з сцен.

Анастасія каже, що роль запам'яталася безліччю пов'язаних з водою сцен.

«А одного разу, під час зйомок однієї з сцен я мало не потонула», - зізнається Анастасія.

Героїня Євтушенко за сценарієм повинна була опуститися на дно басейну і знаходитися під водою деякий час. До рук та ніг актриси для надійності прив'язали важки і повантажили її метра на три.

“Відчуття, чесно кажучи, не з приємних. Я навіть почала захлинатися, а в голові думки: «Ну все, напевно, я вже тону»”, - розповіла актриса. З другої спроби і після декількох дублів цю сцену все ж відзняли.

В іншому кадрі Анастасії належало випити залпом випити три великих склянки води, однак з-за великої кількості дублів вона в підсумку випила до 10 літрів, що виявилося фізичний вкрай складним заняттям.

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