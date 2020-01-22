Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним кадром з відпочинку

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

В цей раз Регіна викликала суперечки в мережі, з-за відвертого відео з ванної. Так, зірка вирішила показати апетитні форми прямо у ванній, під час того, як вкладала мокрі волосся.

«Готуюся до зйомки і співаю», - написала Тодоренко під постом в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Тодоренко позує в одній майці без білизни, а сама дівчина співає. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Бухая чи що?», «@lihanov.yurij не змогла втриматися: а у вас і ви самі співаєте тільки коли бухаете?))))», «я теж дивлюся вона під кайфом або бухая. Очі....», «вона отримує задоволення від співу. Хто не професіонал у творчості - тому не зрозуміти», «Вуах просто цукерочка», «Стоять гарні )», «Як відростити такі шикарні волосся ?», - пишуть користувачі Instagram.

Також зірка розповіла, що помогаей їй завжди і скрізь встигати в роботі:

«Звідки береться ця божевільна любов? Зі мною @vladtopalovofficial в мить щось сталося, щось перемкнулося раптово. Як ніби з'явився новий сенс життя. Раніше я взагалі не розуміла тих божевільних матусь, які носяться зі своїми дітьми, як дурень з писаною торбою. Як впихнути😆 в таку життя дитини ??? Як? АЛЕ!!!!!!!!

Проаналізувавши цей рік, помітила, що ми з Майклом разом відпрацювали близько 15 різних проектів, включаючи 2 сезону #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регіна+1 та рекламні колаборація; побували вже в 7ми країнах (про подорожі з малюком розповім трохи пізніше більш детально) ,перший раз побачили Чорне море 🌊 , Перська затока і поплавали в Індійському океані... і ще багато всегоооооо. Я розсекретила цей код Да Вінчі і зрозуміла , що з дітьми жінка встигає набагато більше, ніж без них!», – раніше розповіла Регіна.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.