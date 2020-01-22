У Житомирській області в ДТП розбилася близька подруга української телеведучої Ольги Фреймут Соломія Островська

Про трагедію повідомила сама Ольга Фреймут соціальних мережах. Островська володіла популярної клінікою хірургії у Львові Genesis. Ольга дружила з Соломією. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Жінка потрапила в аварію 20 січня рано вранці. Її автомобіль зіткнувся з вантажівкою, яким керував 30-річний мешканець Закарпатської області. Островська їхала в Київ, але загинула на місці події від отриманих важких травм. Про це розповіли в прес-службі ГУНП в Житомирській області.

Також з'явилася інформація від свідка аварії про те, що у Островської не було шансів. Про це розповіли регіональні ЗМІ.

Очевидець заявив, що загибла їхала на трасі вкрай агресивно. При швидкісному обмеження вона намагалася обігнати інші автомобілі.

"Я скидаю, Nissan негайно мене обганяє. Саме по собі не карається, але коли на ділянці з явними ознаками ремонту ставлять знак двадцять, а на вулиці темно, ризик потрапити в яму, дорожній шов або ще на якусь біду зростають багаторазово. Ігнорування цієї обставини – ризик, який важко виправдати виграшем по часу, оскільки трафік все одно щільний", - розповів очевидець.

Після того, як мешканка Львова обігнала очевидця, вона виявилася ще за двома машинами. Потім вона вирішила ще раз обігнати найближчим авто.

"Машина, яка їде перед нею, вже практично порівнялася з фурою, яка їде назустріч. Тобто, обгін двох машин одним маневром неможливий. Ймовірно, у цей момент водій неправильно оцінює ситуацію, не помічаючи другу машину, або ігноруючи її… Виїхавши на зустрічну смугу, виявляється перед фурою, і повинна розуміти, що обгін неможливий, і треба повернутися, благо попутні машини ще далеко. Але тут, мабуть, водій відволікається, і машина їде прямо назустріч фурі по її смузі", - зазначає Олексій Филановский.

Але, як заявляє водій авто, в останній момент бізнесменша вивернула кермо і намагалася повернутися в свою смугу, але часу не вистачило. Після цього сталося зіткнення, яке не залишило шансів на порятунок.

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