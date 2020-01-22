Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна в 2018 році, показала кадри без верхнього одягу

На фото Леоніла позує в топі або бюстгальтері білого кольору і штанях. На голові намотано рушник, а значить можна припустити, що Гузь тільки після душу. Під очима видніється маска. Модель закрила очі і насолоджується моментом. Леоніла розташувалася на підлозі, а на тлі можна побачити газон за вікном. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити фото моделі. Вона опублікувала його в сторіс, де така функція відсутня, як і коментарі.

Раніше ми повідомляли, що спокуслива «Міс Україна» розвела ноги в шкіряній спідниці.

20-річна струнка шатенка дуже любить "підгодовувати" публіку у мережі невеликими порціями відвертих фото і відео - що вже тут - робота у будь "Міс Україна" така: нести красу в маси. Леоніла часто показує відверті збірки особистого характеру, наприклад, з відпочинку, в купальниках та інших відкритих пляжних костюмах, в цей раз прийшла черга роботи.

На нових фото модель позувала в студії і в досить стриманому (у порівнянні з більшістю її нарядів на опублікованих в мережі фото) образі - на ній був светр оверсайз абсолютно приголомшливого і актуального в цьому сезоні цегляного кольору, а також шкіряна спідниця.

Повідомлялося, що Міс Україна позбулася спідниці і блиснула своїм багатством.

На кадрах Леоніла знімає спідницю, досить невміло, а після цього йде в чорному боді на сходинки, де її вже фотографують. Образ модель доповнила чорними окулярами.

Фотографію, яка вийшла в результаті, Леоніла опублікувала днем раніше. А в Сторіс розмістила те, як готувалася до фотосесії.

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