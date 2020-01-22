Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна в 2018 році, показала кадри без верхнього одягу
На фото Леоніла позує в топі або бюстгальтері білого кольору і штанях. На голові намотано рушник, а значить можна припустити, що Гузь тільки після душу. Під очима видніється маска. Модель закрила очі і насолоджується моментом. Леоніла розташувалася на підлозі, а на тлі можна побачити газон за вікном. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли оцінити фото моделі. Вона опублікувала його в сторіс, де така функція відсутня, як і коментарі.
Зірка "95 Кварталу" спустила плаття і похвалилася ідеальним тілом без білизни: "Чарівна"
Каменських похвалилася мокрим тілом в чорному бікіні: "У Насті вид ззаду краще!"
Зірка "Чудового століття" приголомшила видом в звичайному житті: "Навіщо ж стільки пластики?"
Місцеві вибори в Києві: мешканці столиці зізналися, кого хочуть бачити мером – соцдослідження
Раніше ми повідомляли, що спокуслива «Міс Україна» розвела ноги в шкіряній спідниці.
20-річна струнка шатенка дуже любить "підгодовувати" публіку у мережі невеликими порціями відвертих фото і відео - що вже тут - робота у будь "Міс Україна" така: нести красу в маси. Леоніла часто показує відверті збірки особистого характеру, наприклад, з відпочинку, в купальниках та інших відкритих пляжних костюмах, в цей раз прийшла черга роботи.
На нових фото модель позувала в студії і в досить стриманому (у порівнянні з більшістю її нарядів на опублікованих в мережі фото) образі - на ній був светр оверсайз абсолютно приголомшливого і актуального в цьому сезоні цегляного кольору, а також шкіряна спідниця.
Повідомлялося, що Міс Україна позбулася спідниці і блиснула своїм багатством.
На кадрах Леоніла знімає спідницю, досить невміло, а після цього йде в чорному боді на сходинки, де її вже фотографують. Образ модель доповнила чорними окулярами.
Фотографію, яка вийшла в результаті, Леоніла опублікувала днем раніше. А в Сторіс розмістила те, як готувалася до фотосесії.
Нагадаємо, Міс Україна ледь втримала соковиті форми в глибокому декольте, засвітивши зайве
А ще Politeka писала, що Міс Україна выпятила свої пружні «м'ячі» прямо на камеру
Також Politeka повідомляла, що роздягнена Міс Україна похвалилася пружними сідницями