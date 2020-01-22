Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша показала себе в дзеркало і поскаржилася на диспропорції свого тіла

На кадрах Маша стоїть перед дзеркалом і скаржиться, що у неї немає нормальних штанів. Адже у Полякової тонка талія, довгі ноги, і будь-які штани на неї короткі. При цьому дочка співачки позує і показує, наскільки вони короткі. Ногами знаменитість точно пішла в маму. Вражає і довжина волосся Маші, адже вони їй майже по пояс. На тлі можна побачити картину, яка висить ззаду молодшої Полякової. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадру Маша поигралась з фільтрами і показала своє обличчя в ластовинні. Вона вже змінила локацію і сидить за столиком літнього кафе.

Фанати не змогли залишити коментарі або поставити лайки під кадрами. Вони були опубліковані в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Оля Полякова зі своєю дочкою влаштувала гарячу фотосесію у красивих купальниках.

Відомо, що Полякова 17 січня відзначила своє 36-річчя і підписи до знімків нагадала, що вона все ще молода незважаючи на вже дорослу доньку.

"Коли дочка вже з тебе ...))) а ти все ще теличка)))", - прокоментувала цей знімок співачка.

На фото Оля і її дочка Марія постали на кадрі в купальниках. Полякова старша вибрала білий, а Марія вбралася в темно-бірюзовий. Красуні застали на фото в досить пікантній позі, розставивши ноги.

Повідомлялося, що доросла дочка Полякова показала форми в купальнику.

Дочка відомої української співачки Олі Полякової Марія показала форми під час відпочинку за кордоном.

Так, Маша позує в жовтому купальнику і окулярах. У вухах стирчать AirPods. Доповнював образ дівчини елегантний кулон.

«Задайте запитання», - пропонує вона.

Уточнимо, що на наступних кадрах Маша Полякова відповідає на запитання шанувальників.

Нагадаємо, дочка Полякової без всякого сорому показала фігуру в бікіні

А ще Politeka писала, що дочка Полякової вразила різкою зміною іміджу

Також Politeka повідомляла, що дочка Полякової похвалилася головною гордістю в короткому міні



