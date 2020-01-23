Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, хоче відновити кар'єру

Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на The Globe. Зокрема, це є однією з причин, через що подружжя вирішило покинути королівську сім'ю.

Джерело сайту розповіло, що герцогиня Сасекська звернулася до голлівудського актора Тома Круза, коли той прибув до Великобританії по роботі.

Колишня актриса і зірка провели ділову зустріч, на якій Меган обговорювала своє повернення до акторської кар'єри. Маркл і Круз обговорювали, як їй краще всього це зробити. Том в свою чергу обіцяв сприяти Меган.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що Меган Маркл підписала контракт з Disney.

Нагадаємо, 75-річний батько Меган Маркл, Томас, повідомив у своєму інтерв'ю, що не має наміру миритися з дочкою.

За його словами, на даний момент він не представляє, за яких обставин зміг би помиритися з дочкою.

«Думаю, наступний і останній раз, коли ми з нею і Гаррі побачимося, буде день моїх похорону», - повідомив Томас.

Раніше ми писали, що Меган Маркл виглядає абсолютно щасливою та задоволеною життям після заяви про відмову від королівських повноважень.

Зокрема герцогиня Сасекська світилася від щастя, коли вигулювала собак з Арчі. Відповідні фото з'явилися в мережі.

Багато користувачів підтримали Меган коментарями, зазначивши, що вона реально виглядає щасливою:

“Вона в захваті, не звинувачуйте її! Вона така щаслива, просто сяє”, “Мир, я впевнений”, "Не дозволяли робити це два роки".

Нагадаємо також, що Гаррі і Меган звинуватили канадських папараці в харасменті. Таким вишуканим терміном вони позначили ранкові фото Меган, зроблені «з-за кущів» без її дозволу.

Герцоги відправили офіційне попередження особливо безсовісним фотографам: більше чекати Меган в безлюдних парках не можна, інакше «буде вжито заходів".

Раніше повідомлялося, що тепер герцоги Кембреджські відвідують заходи з молодшим сином Єлизавети принцом Едвардом і його дружиною Софі. Кажуть, останні візьмуть на себе більшу частину обов'язків Гаррі і Меган.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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