Маргарита Паша важко захворіла в холодному і пасмурному Києві після відпочинку на Балі
Так, зірка буквально через тиждень після того, як повернулася з жаркого Балі, злягла з хворобою і перестала з'являтися в соціальних мережах, і показувати нові фото і відео, навіть постити старі з відпочинку.
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку Маргарити Паші у соцмережі Instagram.
Міс Україна 2019 Маргарита Паша нещодавно повернулася з відпочинку на Балі і показала, як вона виглядає зараз, через деякий час з відпустки. Так, на її обличчі ще не зійшов золотистий загар, однак жирні волосся вона туго зв'язала ззаду в пучок, не робить макіяж, не рахуючи нарощених вій. Крім того, на її обличчі з'явилася киснева маска, через яку вона намагалася щось говорити на відео в сториз, але нічого не було чути.
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«Я не пропала. Захворіла», – пояснила вона.
Також вона засвітила білу кофту на блискавці під саме горло.
Коментарі користувачі мережі не змогли залишити, так як кадри Паша «викинула» в сториз.
Нагадаємо, що раніше Маргарита Паша показала фото в бікіні на баллийском пляжі.
"Живіть сьогодні, дійте, мрійте... Будь-яка помилка - це безцінний досвід, який робить Вас сильнішими, мудрішими... Ваше життя у ваших руках.", - філософськи помітила вона Stories в соцмережі.
Так, на нових кадрах, Паша позує на пляжі, повернувшись обличчям до морській піні. Вона запустила руки в волосся, закинувши голову. На фото добре видно подкаченное і просушену тіло зменшення фотографіях, а також рівний загар.
На іншому фото міс Україна позує вже трохи сильніше повернувшись задом до камери, що дає можливість розглянути її головну гордість.
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