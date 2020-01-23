Маргарита Паша важко захворіла в холодному і пасмурному Києві після відпочинку на Балі

Так, зірка буквально через тиждень після того, як повернулася з жаркого Балі, злягла з хворобою і перестала з'являтися в соціальних мережах, і показувати нові фото і відео, навіть постити старі з відпочинку.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку Маргарити Паші у соцмережі Instagram.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша нещодавно повернулася з відпочинку на Балі і показала, як вона виглядає зараз, через деякий час з відпустки. Так, на її обличчі ще не зійшов золотистий загар, однак жирні волосся вона туго зв'язала ззаду в пучок, не робить макіяж, не рахуючи нарощених вій. Крім того, на її обличчі з'явилася киснева маска, через яку вона намагалася щось говорити на відео в сториз, але нічого не було чути.

«Я не пропала. Захворіла», – пояснила вона.

Також вона засвітила білу кофту на блискавці під саме горло.

Коментарі користувачі мережі не змогли залишити, так як кадри Паша «викинула» в сториз.

Нагадаємо, що раніше Маргарита Паша показала фото в бікіні на баллийском пляжі.

"Живіть сьогодні, дійте, мрійте... Будь-яка помилка - це безцінний досвід, який робить Вас сильнішими, мудрішими... Ваше життя у ваших руках.", - філософськи помітила вона Stories в соцмережі.

Так, на нових кадрах, Паша позує на пляжі, повернувшись обличчям до морській піні. Вона запустила руки в волосся, закинувши голову. На фото добре видно подкаченное і просушену тіло зменшення фотографіях, а також рівний загар.

На іншому фото міс Україна позує вже трохи сильніше повернувшись задом до камери, що дає можливість розглянути її головну гордість.

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