Популярна телеведуча, фотомодель і фітнес-блогер Поліна Логунова показала, як відпочиває у В'єтнамі

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі дружина Дмитра Ступки - актора, сина Остапа Ступки та онука покійного легендарного артиста Богдана Ступки - поділилася фото в дуже романтичній обстановці. Романтичній - кажуть одні, "типовій" - наполягають інші, "зухвалий вигляд" у знаменитості на фото - переконані треті.

Як би там не було, Поліна застигла на гойдалці стоячи у відкритому купальнику. Видно, що на пляжі дуже спекотно - засмагла красуня-телеведуча вся "блищить" на знімку, її шкіра явно відчула на собі весь ефект місцевого палючого сонця і була вимазана в піску.

На знаменитості був, схоже, роздільний купальник незрозумілого кольору - до фото, очевидно, застосований фільтр при публікації.

Крім іншого, фани зірки ТБ і мережі виділили підтягнуту фігуру Логунової, а також подякували за її корисні поради щодо догляду за собою; були і такі, які назвали дружину Дмитра Ступки "гарячою красунею" і заявили, що кадр ззаду "вдалий, побільше б таких".

Нагадаємо, раніше Поліна поділилася знімком, на якому вона постала напівоголеною. Так вона, частково, була в чорній білизні, водолазці і з голими ногами.

Взявши пікантну позу, модель виставила "п'яту точку" напоказ, погляд знаменитості був впевненим. В очі кидаються підкачані ноги зірки ТБ та її об'ємне татуювання на стегні.

Крім того, на тонкій талії зірки мережі красувалося щось типу портупеї - шкіряного пояса. Аксесуар надав особливої пікантності образу:

"Рідні мої! Ви просили - я зробила!

Сьогодні запустився новий формат програми «Бісить Жир Food» ... », - стала розповідати під відвертим фото артистка про свою роботу.

Шанувальникам дуже сподобався новий образ:

«Ви дуже красива !!! 🔥🔥🔥😍😍😍»

«Гарненька така не можу) а талія, ммм»

«Красиво🔥🔥🔥»

«Шикарна 😍»

Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це так форми!»

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