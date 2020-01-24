Зірка показала себе в спортзалі і розповіла про схуднення

Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Аня часто визнається шанувальникам у своїх «гріхах» і розповідає про реальні недоліки. Вона не ретушує своє життя на словах, правда фотографії пропускає через велику кількість фільтрів, на чому одного разу попалася. Після отриманої критики в свою адресу, артистка почала займатися собою і сьогодні показала на новому фото, що їй у цьому допомагає.

«Сьогодні у мене було спортивне ранок та спільне тренування в компанії яскравою, харизматичною і дуже спортивної дівчата - Тіни Канделакі.

Все, що було до неї, можна забути. Тільки сьогодні я відчула всі м'язи сідниць 🍑, преса, і одночасно прокачала своє ставлення до тренувань. Спасибі, Тіна!», – пише Ганна під новим постом.

Вдень раніше ж Ганна вирішила показати досить скромний кадр, представивши його на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позує на пляжі сидячи біля пальм в білій бавовняній пляжної накидці. В пості до знімка ж зірка розповіла про запуск нового російського шоу "Жіночий стендап".

«Як важко іноді говорити про свої проблеми, розповідати про те, що хотілося б приховати. Але я думаю, що ми не повинні мовчати, тому що чужий досвід може допомогти комусь впоратися з важкою ситуацією.

Коли знаєш, що ти не одна, пережити деякі речі стає набагато простіше! Жінка має повне право на те, щоб розповісти всім про те, що її турбує. Причому розповісти про це з високо піднятою головою і навіть жорстким гумором!

загалом, це реальна терапія для жінок, це крутий жанр, я вважаю це дуже корисний для всіх нас, дівчатка, проект!», – розповіла Ганна під новим кадром.

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