Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша поділилася жарким фото з відпочинку в мережі

На знімку Маша позує в одному купальнику, досить короткому, який відкриває вид на стегна. Полякова ще його і натягнула, щоб ще більше відкрити свою п'яту точку. При цьому вона стала в профіль і дивиться на камеру. Волосся були розпущені і дотяглися до талії дівчини. Фото вийшло дуже дорослим, як для її років. На фото можна побачити пісок і морський берег. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що якщо я буду постити більше таких фото ??", - підписала кадр Маша.

Фанати встигли поставити 15 тисяч лайків та коментарів. Декому не сподобалося, що в такому юному віці, а дівчині 14, вона вже показує такі інтимні місця:

"Плавки надто натягнуті, немає?", "Рано вам", "Виставляй які хочеш фото", "А мамина краще", "А ззаду щось є", "Ви дуже красиві", "Ні", "Ти дівчинка красива, але всьому свій час", "Гарна фотографія, Нічого відвертого і вульгарного".

Раніше ми повідомляли, що дочка Полякової настає мамі на п'яти, нові кадри облетіли мережу.

Фон на фото досить захаращений, але це не збентежило молодшу Полякову.

«Кубики чеееек», – написала вона, «перевіряючи» прес в дзеркалі.

Швидше за все, можна припустити, що Маша Полякова зайнялася спортом для підтримки форми і створення преса своєї мрії.

Також на фото можна відзначити і вбрання дівчинки. Вона вибрала чорні штани і короткий топ з рукавами і повісила довгу сумку на плече. Своє обличчя вона закрила повністю айфоном.

Зазначимо, що фото Маша Полякова показала в сториз, з-за чого не було видно коментарів її шанувальників.

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