Фотомодель і фітнес-блогер, зірка мережі і ТБ Поліна Логунова оголилася на відпочинку

Дружина Дмитра Ступки з відомої акторської династії на новому фото примудрилася попозувати так, що на її оголеному тілі взагалі не видно нічого з одягу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Поліни.

Зоряна красуня сіла на пісок быля лінії берега - знімок було зроблено з заднього і дещо верхнього, якщо можна так висловитися, ракурсу. Телеведуча на фото продемонструвала свою ефектну засмагу, а також невелике татуювання. Волосся артистка зібрала в пучок і обличчя своє фотографу не показувала.

Як відомо, зараз знаменитість відпочиває у В'єтнамі разом зі своєю родиною. Шанувальникам відверті кадри, що публікуються Поліною дуже подобаються - вони вважають зоряну телеведучу привабливою, "спокусливою", деякі її навіть назвали "гарячою красунею".

Нагадаємо, раніше Поліна поділилася фото в дуже романтичній обстановці. Романтичній - кажуть одні, "типовій" - наполягають інші, "зухвалий вигляд" у знаменитості на фото - переконані треті.

Як би там не було, Поліна застигла на гойдалці стоячи у відкритому купальнику. Видно, що на пляжі дуже спекотно - засмагла красуня-телеведуча вся "блищить" на знімку, її шкіра явно відчула на собі весь ефект місцевого палючого сонця і була вимазана в піску.

На знаменитості був, схоже, роздільний купальник незрозумілого кольору - до фото, очевидно, застосований фільтр при публікації.

Крім іншого, фани зірки ТБ і мережі виділили підтягнуту фігуру Логунової, а також подякували за її корисні поради щодо догляду за собою; були і такі, які назвали дружину Дмитра Ступки "гарячою красунею" і заявили, що кадр ззаду "вдалий, побільше б таких".

Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це так форми!»

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