Артистка не посоромилася одягти вбрання з декольте до пупа

Легенда українського шоу-бізу Наталя Могилевська черговий раз здивувала публіку

Зоряна українська виконавиця вирушила на світський захід у дуже ефектному вбранні. Окрім іншого публіку, як в мережі, так і в житті - здивувала глибина вертикального декольте вбрання співачки. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Так на нових опублікованих фото, Наталя Могилевська позувала в чорній сукні з широкими рукавами і під пояс. Наряд не строкатий, але тим не менш виріз або, якщо можна так сказати - декольте наряду - просто вразив фанів вітчизняної виконавиці. Сама ж Наталія на фото посміхається, деякі з прихильників навіть зазначили, що вони трохи схудла:

"Те, що відбувалося вчора у Freedom Hall, дуже гарна і благородна справа. Микола Леонтович - талановитий композитор, автор знаменитого «Щедрика»...", - підписала Могилевська нові, опубліковані нею кадри.

Фоллловеры Наталії стали ще активніше: лише за чотири години з моменту публікації фото стрімко набирає "лайки" і коментарі. Підписники зірки вважають, що вона "приклад" для наслідування для багатьох українських артистів - вміє провести роботу над своїм тілом і завжди говорить розумні речі.

Раніше ми повідомляли про те, що Наталя Могилевська показалася поруч з іменинницею.

Ольга Полякова 17 січня святкувала свій 36-й день народження. До нагоди, інша і більш досвідчена її колега по цеху Наталя Могилевська, привітала Полякову зі святом. До нагоди, Наталія продемонструвала спільний знімок з Ольгою, де обидві виглядають просто приголомшливо.

Так на опублікованому фото, Могилевська та Полякова позують у вечірніх, ймовірно, сукнях. В насиченого кольору бордо з хутряною накидкою Могилевська і сріблястому Полякова. Текстури тканини вбрання знаменитостей дуже схожі - прозорі гіпюрові сітки, декоровані стразами.

На знімку обидві діви посміхаються, Наталя Могилевська пише про те, що Полякова "справжня трудівниця і королева".

Нагадаємо, що Могилевська ледь втримала свою гордість в глибокому декольте

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