Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою на цілій серії кадрів в розділі Сторі.

Так, Настя вирішила переодягнутися перед камерою, знявши весь процес у додатку Тік-Ток. При цьому артистка позувала спочатку без макіяжу і в одній білосніжній сорочці.

Зазначимо, Настя виглядає досить задоволеною і без макіяжу досить привабливою.

Раніше співачка похвалилася кількома жаркими образами для відпочинку в Мексиці.

«Are you ready?💥 Вже завтра прем'єра хіта “MIAMI” у колаборації з @jacobforever і @elgatoindio? Будемо запалювати 💃 а, поки, допоможіть вибрати образ, в якому зустрічати прем'єра: 1,2 або 3? Пишіть в коментарі свій вибір», – запитала зірка в мережі.

Вона показала на відео три способу: романтичний, в білому платті розвівається на вітрі з тонким чорним пояском на талії і прикрасою на голові; у чорній майці, чорній шкіряній спідниці, кардигані без застібок і з чокером на шиї; в сукні з орнаментом бежевого кольору, рукава якого вона спустила з плечей і засвітила нижнє мереживну білизну.

Третій спосіб вона доповнила також сережками-кільцями, паском із залізними заклепками, мінімалістичним браслетом на правій руці і яскравим вечірнім макіяжем.

Так, користувачі мережі почали писати свою думку в коментарях, багато відзначили, що їм більше подобається третій образ зірки, більш спокусливий. Також знайшлися і ті, кому припав до душі другий і перший луки співачки.

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