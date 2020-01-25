Стосунки з Аріадною у балерини далекі від ідеальних

Скандально відома своїми шпагатами російська балерина Анастасія Волочкова нещодавно з розмахом відсвяткувала день народження

44-річна світська левиця і колись знаменита зірка балету засипала Instagram фотографіями зі святкування, а через чотири дні показала, чим же її порадувала найближча людина – 14-річна дочка Аріадна, передає Politeka.

У соцмережі Волочкова опублікувала фото, на якому зображена разом зі своєю дитиною. На балерині червоний домашній костюм, а в руках картина з намальованим пляжем і камінням на узбережжі.

«Яка ж Аріша талановита і вже доросла! Ця картина написана нею мені в подарунок. Я дуже пишаюся усіма досягненнями донечки і тим, що я народила і виховала добру, талановиту, світлу, добропорядну і розумну людину», – підписала знімок артистка.

Зазначимо, що нещодавно Анастасія відключила всі коментарі до своїх публікацій в Instagram через велику кількість відверто образливих реплік, тому, що з приводу знімка думають користувачі, невідомо. Відзначимо, однак, що раніше багато підписників Волочкової, коментуючи її, м'яко кажучи, відверті шпагати, неодноразово просили подумати про дочку і не ганьбити її, виставляючи на посміховисько перед однолітками.

За інформацією російських таблоїдів, зараз Аріадна живе з батьком, бізнесменом Ігорем Вдовіним, і його новою коханою, телеведучою Оленою Ніколаєвою. За чутками, стосунки у дівчинки з рідною матір'ю дуже натягнуті.

Батько Аріші, Ігор Вдовін, крім того, що займається бізнесом, є доктором юридичних наук. З ним у балерини в 2007 році було помпезне весілля, але пізніше зірка зізналася, що церемонія була фіктивною, й офіційно вони не розписувалися.

Раніше ми писали, що Волочкова здивувала знімком із коханим – таємничим незнайомцем, обличчя якого вперто приховується від оточуючих.

«Затишний сімейний вечір. Люблю я радувати коханого романтикою і красою і приємностями. І Вам бажаю», – написала вона під фото, на якому позує, сидячи на дивані все в тому ж червоному костюмі, біля сервірованого на дві персони столика.

Нагадаємо, Волочкова оскандалилася букетами від коханого.

А ще Politeka писала, що Волочкова на дні народження публічно обласкала чужого чоловіка.