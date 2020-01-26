Володарка титулу "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь посвітила ідеальним тілом у відвертому вбранні

Українська модель з'явилася в короткому топі, який відкрив погляд на її пружний прес і тонку талію, пише Politeka.net.

На дівчині були чорні плавки, а на стегнах - в'язана пов'язка з бахромою, яка ледь прикривала її сідниці.

На одному з фото Леоніла зірвала з себе топ і з'явилася оголеною по пояс, однак вона прикрила принади і повернулася спиною до фотографа.

Варто відзначити, що образ дівчини завершували блискучі ланцюжки, які "обплели" її тіло.

Леонілі зробили високий хвіст з пишного хвилястого волосся і яскравий манікюр. До того ж на обличчя зірці нанесли макіяж з акцентом на очі з блакитними тінями.

Фотографії вийшли яскравими і дуже гарячими, просто: "Вау, яка амазонка!".

За півгодини пост Гузь зібрав понад 700 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі голосували за те, яке фото їм більше подобається.

"3 _вульгарщина)", "3 агонь. Але тільки не треба робити блакитні/сині тіні. Віддає 80-90ми", - написали деякі російськомовні користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла продемонструвала ідеальні прес і гладку шкіру під час відпочинку в Єгипті. Красуня розпустила волосся, яке тріпав вітер і, подивившись в камеру, посміхнулася.

Струнке тіло і тонка талія - у цієї красуні все шикарно. Її фігурою просто неможливо надивитися.

Позаду моделі помітно море і камені.

Раніше ми писали, що нещодавно Леоніла Гузь позувала в студії і в досить стриманому (у порівнянні з більшістю її нарядів на опублікованих в мережі фото) образі - на ній був светр оверсайз абсолютно приголомшливого і актуального в цьому сезоні цегляного кольору, а також шкіряна спідниця.

На ній був непомітний "нюдовый" макіяж, волосся артистці розпустили і поклали назад. Вона вміло позувала перед камерами, трохи розставивши ноги, чим викликала у своїх фоловерів повний захват.

Нагадаємо також, що Леоніла Гузь показала струнке, засмагле тіло і розкішні форми ідеально гармоніювали з загальною обстановкою. Вітер розвіяв довге волосся зірки.

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