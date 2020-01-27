79-річна російська актриса Лариса Голубкіна потрапила в лікарню

Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Mash, Голубкіна ось вже кілька днів як проходить обстеження. Поки медики не ставлять ніяких діагнозів. Відомо, що актриса страждає від гіпертонії і високого тиску. Вона знаходиться в терапевтичному відділенні, під постійним наглядом лікарів.

Зазначимо, славу Лариси Голубкіній принесла роль Шурочки Азарової в музичній кінострічці «Гусарська балада». Її героїня втекла на війну 1812 року, переодягнута в чоловіче вбрання. Партнером Голубкіної по картині став Юрій Яковлєв, який виконав роль поручика Ржевського.

Через багато років вона зіграла ще в одній картині, що також мала успіх – «Троє в човні, не рахуючи собаки». У цій стрічці знімався в головній ролі її чоловік Андрій Миронов.

Раніше ми повідомляли, днями біда трапилася з іншою відомою російською актрисою Наталією Андрейченко, яку весь пост-радянський простір пам'ятає і любить як Мері Поппінс. Близькі 63-річної актриси приголомшили, заявивши, що вона, будучи в Мексиці, більше доби не виходить на зв'язок. До цього Наталія Эдуардовна скаржилася на погіршення самопочуття.

Про те, що артистка пропала, йдеться у неї в мікроблозі в Instagram. Вона відпочивала у подруги в гостях у Кануні, одному з великих мексиканських міст. Поскаржившись на сонливість і слабкість, Андрейченко сіла в машину і поїхала. Після цього перестала виходити на зв'язок.

Також ми писали, ще одну російську зірку наздогнала біда. Катерина Волкова зважилася розповісти правду про те, як втратила ненароджену дитину, наслідки чого відбилися не найліпшим чином на її здоров'ї. Лікарям довелося викликати штучні пологи, після яких артистка втратила багато крові і опинилася на порозі смерті. Під час переливання крові, Волкову заразили вірусом гепатиту С.

Нагадаємо, «Мері Поппінс» Наталія Андрейченко безслідно пропала в Мексиці

Як повідомляла Politeka, російська зірка важко хвора, з'явилося тривожне звернення