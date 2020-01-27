Артистка здивувала кадрами зі студентського форуму, з'явившись на ньому в компанії двох чоловіків

Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

цього разу артистка представила невеличкий фотозвіт з форуму, на якому була присутня заради кількох тисяч студентів. Сама зірка позувала в стильному вбранні, доповнивши образ туфлями на підборах, на які потім же і поскаржилася:

«#робота #ведуча #студфест2020

Сьогодні був чудовий день:

1. Провела студентський форум на 15 000 студентів.

2. 9 годин стояла на підборах і 1,5 години сиділа 🙈

3. Прослухала 11 крутих спікерів, бізнесменів, підприємців.

4. Завела нові знайомства з крутейшим професійним ведучим @antonkomolov і талановитим битьмэйкером Іллею Горіховим. Спасибі вам, хлопці !

5. Нафільмувала море цікавого контенту.

6. Домовилася про спортивних заняттях Майкла.

7. Купила квитки 🎫 на відпочинок.

8. Дала інтерв'ю журналістам-початківцям(діти від 8 до 12 років)

9. Приготувала салат 🥗, лягаю спати!

Дякую 🙏🏻 всіх , хто був сьогодні з нами! Сподіваюся , ми всі отримали порцію мотивації на 2020й! Тепер залишилося втілити мрію в реальність! Дерзайте! А я завтра сяду за монтаж нового проекту)», – написала зірка.

Однак шанувальники оцінили фото досить протеворечиво, адже, на думку багатьох, художник варто було б не забувати і про часу для сім'ї, проводити з ними більше вільних хвилин.

При цьому раніше Регіна викликала суперечки в мережі, з-за відвертого відео з ванної. Так, зірка вирішила показати апетитні форми прямо у ванній, під час того, як вкладала мокрі волосся.

«Готуюся до зйомки і співаю», - написала Тодоренко під постом в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Тодоренко позує в одній майці без білизни, а сама дівчина співає. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

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