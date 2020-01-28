Відома українська модель, «Міс Україна Всесвіт 2019» Анастасія Субота похвалилася красивою зовнішністю, зробивши селфі

Красуня зараз знаходиться на відпочинку за кордоном, звідки регулярно публікує яскраві знімки, пише Рoliteka.net.

Так, на одному з останніх фото Анастасія постала у вбранні, зробленому і з фатину. Можна помітити велике декольте моделі, однак це найменше приваблює погляд. Перевершити таку дівчину дуже складно.

Найбільше уваги привертають красиві очі Суботи і її чарівна краса. Волосся дівчина розпустила, на осбличчя нанесла трохи макіяжу.

Анастасія піднесла пальці зі світлим манікюром до лиця. Дівчина прочинила губи і подивилася в камеру.

За годину пост "Міс Україна Всесвіт" зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів.

Користувачі мережі висловлювали емоції за допомогою смайликів і писали компліменти українській красуні. Люди навіть зізнавалися в любові знаменитості.

Зараз на сторінку дівчини підписані більше 8000 користувачів мережі.

Нагадаємо, Анастасія Субота поділилася фотографією, зробленою на Сейшельських островах.

Дівчина позувала в топі і облягаючих бриджах тілесного кольору на тлі мальовничих пагорбів і озера. На ній сонцезахисні окуляри, а в руках червона плетена сумка.

«Скелетик на Сейшелах», – підписала знімок красуня.

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На знімку модель позує в одній нижній білизні крупним планом. При цьому волосся Субота вирішила розпустити. Образ доповнила цікавим намистом на шиї. На тлі можна побачити постіль, а також стінку.

"Сонна, але щаслива", - підписала англійською пост Анастасія.

Нагадаємо також, що Анастасія позувала в профіль. Субота виявилася тільки в купальнику, воно і не дивно, адже який одяг ще потрібен для пляжу.

На фото можна оцінити фігуру моделі, а також довгі ніжки. На тлі можна побачити, імовірно Бург-ель-Араб, розкішний готель в Дубаї.

Фанати не встигли залишити коментарів під знімком. Але фото зібрало вже майже 200 лайків.

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