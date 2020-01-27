Популярна українська виконавиця Ані Лорак вразила фанатів різкими змінами на обличчі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вас чекають музичні сюрпризи», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Лорак позує на «базі» разом з гітарою в руках. Однак користувачі мережі звернули увагу на зміни, які відбулися на обличчі зірки.

«Мені здається, що вона сильно схудла?», «Особа…», «Барабанщиця – особа відпад», «Ого…», «гарненька», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Ані Лорак розповіла про майбутні концерти, а також показала нове фото, де вона позує в незвичайному вбранні.

«Сумувала за вашими посмішками і теплом нашого спілкування. ✨ З нетерпінням чекаю зустрічі з вами на #шоуthebest!», – сказала вона в мережі, показавши розклад майбутніх виступів в російських містах.

На фото вона позує, розмахуючи руками в легкому шифоновій вбранні отруйно-жовтого кольору. Волосся співачки гладко зачесане назад. Образ доповнюють масивні сережки під золото незвичайної форми. Красуня дивиться в далечінь, відкривши рот.

В коментарях Ані Лорак написали багато компліментів, а росіяни додали, що чекають її в гості у своїх містах.

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