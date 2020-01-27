Популярна українська виконавиця Ані Лорак вразила фанатів різкими змінами на обличчі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Вас чекають музичні сюрпризи», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Лорак позує на «базі» разом з гітарою в руках. Однак користувачі мережі звернули увагу на зміни, які відбулися на обличчі зірки.
Загибель легендарного Кобі Брайанта: "розбився з дитиною", кадри НП вражають
Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним виглядом, такою герцогиню ще не бачили: "Спека..."
Зірка "Сватів" в короткому топі вразила пікантним фото з дівчиною: "Гаряча штучка"
ПриватБанк обнуляє рахунки і залишає українців без грошей, гримить скандал: "Ніхто не застрахований..."
«Мені здається, що вона сильно схудла?», «Особа…», «Барабанщиця – особа відпад», «Ого…», «гарненька», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, Ані Лорак розповіла про майбутні концерти, а також показала нове фото, де вона позує в незвичайному вбранні.
«Сумувала за вашими посмішками і теплом нашого спілкування. ✨ З нетерпінням чекаю зустрічі з вами на #шоуthebest!», – сказала вона в мережі, показавши розклад майбутніх виступів в російських містах.
На фото вона позує, розмахуючи руками в легкому шифоновій вбранні отруйно-жовтого кольору. Волосся співачки гладко зачесане назад. Образ доповнюють масивні сережки під золото незвичайної форми. Красуня дивиться в далечінь, відкривши рот.
В коментарях Ані Лорак написали багато компліментів, а росіяни додали, що чекають її в гості у своїх містах.
Нагадаємо, Лорак вирішила змінити імідж і вразила новою зовнішністю
А ще Politeka писала, що Лорак засвітилася на відпочинку в недбалому вигляді
Також Politeka повідомляла, що Лорак показала, як розважається вранці в Беверлі Хіллз.