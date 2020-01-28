Канада стала для них не найкращим місцем

Меган Маркл і принц Гаррі зіткнулися з серйозними проблемами в Канаді

Як передає видання The Sunday Times, королівська сім'я всерйоз готується до повернення герцогів Сассекських до Букінгемського палацу.

Відомо, що Канада стала для них не кращим місцем, а сам переїзд - не дуже благополучним.

"Палац дуже турбується [про Гаррі і Меган], тому що за межами сім'ї вони уразливі. Вони будують плани на випадок непередбачених обставин, якщо Сассекські раптом одумаються і скажуть: "Чи можемо ми повернутися під ваше крило?", - заявило джерело, наближене до королівської сім'ї.

Інсайдер також додав, що принц Чарльз і принц Вільям готові простягнути руку допомоги, не вимагаючи від Меган Маркл і принца Гаррі виконання королівських обов'язків.

"Вони дзвонять [Гаррі], намагаються поговорити і пропонують допомогу. Всі згодні з тим, що це вразлива сім'я. Ніхто не скаже, що вони не можуть повернутися. Вони не повернуться до королівських обов'язків, але у них може бути період реабілітації і відновлення", - додав обізнане джерело.

Як відомо, відразу після переїзду Меган Маркл і принц Гаррі зіткнулися з місцевими папараці, які чекали їх у парку Ванкувера. Більш того, жителі Канади подали петицію прем'єр-міністру Джастіну Трюдо, оскільки вони не хочуть оплачувати колосальні рахунки за охорону статусної сім'ї.

А останнім випробуванням, яке було підготовлено для Меган Маркл і принцу Гаррі, став землетрус силою 4,5 бали.

Раніше ми повідомляли про те, що в мережі з'явилася страшна правда про Меган Маркл. Після того, як британський принц Гаррі та його дружина, Меган Маркл, заявили про складання з себе повноважень, публіка ніяк не може заспокоїтися.

У мережі жартують, що колишній актрисі вдалося перетворити принца в жабу. Однак гучну заяву було зроблено не раптово. Онук Єлизавети II втрачав зв'язок з родиною поступово

Як виявилося, ще до весілля 19 травня 2018, Єлизавета запропонувала Гаррі і його майбутньої дружини, не брати на себе королівські обов'язки, щоб Меган не відмовлялася від акторської кар'єри. Таким чином королева хотіла, щоб майбутня герцогиня м'яко увійшла в життя палацу і освоїла королівський протокол.

Тільки Меган Маркл була рада піти від акторської кар'єри і стати працюючим членом королівської родини.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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