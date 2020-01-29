Модель показала все, чим нагородила її природа

Відома українська модель, «Міс Україна Всесвіт 2019» Анастасія Субота зараз проводить відпочинок на Сейшельських островах

Зірка практично кожен день радує шанувальників свіжими і яскравими знімками з курорту, пише Рoliteka.net.

Так, одних з останніх знімків Анастасія позує, мабуть, на балконі, з якого відкривається гарний вид. Позаду української знаменитості видніються пагорби з рослинами і басейн з синьою водою.

Дівчина позувала, притулившись до залізної опорі.

Красуня відкинула на паркан одну ногу, опираючись на другу. На ній - чорний купальник із зав'язками і чорний прозорий халатик.

Модель розпустила своє рудувате волосся і зухвало подивилася в об'єктив. На другому знімку Субота повернула голову, милуючись видами.

"Рай 🌴🌺🇸🇨", - підписала знімок Анастасія.

За 12 хвилин пост дівчини зібрав майже 50 лайків і кілька коментарів.

"Ого🔥", "Чудова 👍", "Настя,яка ти шикарна😍😘", "Красуня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія постала у вбранні, зробленому з фатину. Можна помітити велике декольте моделі, однак це найменше приваблює погляд.

Найбільше уваги привертають красиві очі Суботи і її чарівна краса. Волосся дівчина розпустила, на обличчя нанесла трохи макіяжу.

За годину пост "Міс Україна Всесвіт" зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів.

Раніше ми писали, що Анастасія Субота порадувала шанувальників фотографією у відвертій сукні.

Завдяки короткому наряду, можна насолодитися красою ніжок моделі. На знімках вона опускала очі, підняла волосся, робила губи "качечкою" та красиво посміхалася. Завершувала її образ блискуча сумочка. Від такої краси не можна втриматися на ногах.

Судячи з геолокації, міс Україна Всесвіт знаходилася в Абу-Дабі.

Нагадаємо також, що Анастасія Субота постала в яскраво-червоній міні-сукні, що підкреслює всі достоїнства її ідеальної фігури. Її подруга, у свою чергу, вибрала чорну міні-сукню, прикрашену блискучою напівпрозорою сіткою. Їх доповнюють образи прикрашені пір'ям маски.

Нагадаємо, Міс Україна роздяглася, вигнула спинку і без сорому показала свою красу

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